لا حول ولا قوة إلا بالله معقول صاحبي معرس اختي وانا معزوم وما عارف





نودعكم بقصة طريفة حكاها لنا احد المعارف قبل أن نحتجب مع الشية والمرارة والدكوة والشطة والليمون والشربوت ….

التقيته مع لفيف من الأصدقاء والحديث بجيب الحديث قال انتوا فى كده كدى خلونى احكى ليكم القصة دى ….

جاتنى دعوة كريمة لحضور مناسبة زواج صديقى فى أحد الولايات … طبعا طوالى لبيت النداء وحضرت جميع مراسم الزواج ومن ثم انطلقت السيرة إلى أهل العروس وهناك بعد ما اكلنا وشربنا بدأ الطرب والهجيج.

كانت مفاجأة كبيرة والدى كثير الأسفار بين الحضور والناس تبشر وهو يبشر وكمان يباركون له … أبشر … أبشر … مبروووك يا حاج مبرووووك …. الله ابوي برضو الليلة عريس ولا شنو؟ انسحبت براحة وبقيت اعاين من بعيد عشان أحاول أفهم حاجة …..

انتهت الحفلة وتفرق الناس وفضلت انا وبعض الأصحاب مع العريس … طبعا مشيت سلمت على ابوي ومن باب الأدب ابيت أسألو عن سبب وجودو هنا.. لكنه أمسك بيدى واجلسنى قرب العريس والعروس ونادى على بنتين وولد آخر وقال ليهم شوفوا الموت والحياة ما معروفة لي ولا ليكم الولد الجاكم ضيف ده ده ولدى انا ده أخوكم …. لا حولة ولا قوة إلا بالله معقول صاحبى معرس اختى وانا معزوم وما عارف ….

المهم بعد انتهت مراسم الزواج سقنا معانا اخوانى واخواتى بى العروس طبعا بصحبة الوالد ….. لكن والله يا جماعة الخير اقول ليكم حاجة والله مافى مره بتقبل بالتعدد بالساهل … امى دى مره كبيره عجوز … لما كلمناها زعلت جنس زعل …. دايره تنشق عديل …. نحن أولاد أم برانا حداشر من ولد لى بنت ….. اها قعدنا الوالد فى الأرض وقلنا ليهو ليه عملت كده وليه ما وريتنا وقلت عندكم اخوان من مره تانية … ضحك وقال والله عرس الدسديس والغتغتة ده أحلى منو مافى هسى عاينوا لى امكم دى خشما سن ما فيهو اللحمة إلا تمصها مص هسى حملتو ؟ وكان كلمتها زمان علي الطلاق يا سممتنى وكتلتنى يا فت ليها البيت … طبعا كان بسافر كتير وبقول عندى شغل برجع بعد شهر بعد شهرين تلاتة لكن ما ممقصر فى المصاريف ….

جمعنا الاخوان كلهم من المره الجديدة والقديمة وقلنا ليهو يا حاج إذا عندنا إخوان تانى ورينا ليهم الزمن ما معروف ….

قال والله تانى ما عندكم إلا ولدين من مره وبنتين وولد من مره وبس!!! والرسول قال اقضوا حوائجكم بالكتمان وانا الحمدلله قضيت غرضى …. هههههه هههاي اتاريك يا حاج مربع عديل لا مثنى لا ثلاث ….. وكل مره شايل شنطتك ومشتت …. شغل قال … يعنى كده بقينا عشرين عديل … لكن والله برضو الاخوان ما بضروا عفارم عليك يا حاج …………..

رأيكم شنو فى تجربة عمكم ده وكل عام وانتم بخير .. تحياتى

أحمد بطران

