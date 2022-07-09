جعفر الميرغني: جددوا النوايا للعمل للوطن، تذكروا حرمة الدماء وافتحوا قلوبكم للنفحات الطيبات





طوال السنتين الماضيتين، التقيت بالمسؤولين السياسيين في السودان، والسفراء وبعض مسؤولي الدول العربية، والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأميركا. والرؤساء والقادة.

وحينما كان النقاش يحتدم، لم أكن استحضر سوى جملتين، الأولى لمولانا السيد أحمد الميرغني، حين قال: لا لأي نقطة دم سودانية… لا لنقطة دم سودانية واحدة.

والثانية كانت لمولانا السيد محمد عثمان الميرغني، حفظه الله: “ربنا يوفقنا نعمل عمل نافع”.

فإنني اليوم أدعوكم أجمعين، وأذكر نفسي، وإياكم: جددوا النوايا، للعمل للوطن، تذكروا حرمة الدماء، وافتحوا قلوبكم للنفحات الطيبات، فهي تأتي بسيرة العظماء.

رحم الله السيد أحمد الميرغني، رئيس مجلس السيادة السوداني، ونحن على مقربة من ذكراه التي تجمع القلوب وتشدها إلى قيم الصدق والوفاء والمحبة.

السيّد جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني