اشتياق خضر: حركة غاضبون بلا حدود صنيعة جهاز الأمن في السودان





✋🏾بالنسبة لغاضبون بلا حدود👇🏾

وغضبكم علي لأني قلت إنّو التنظيم في الأساس صنيعة جهاز الأمن منذ ٢٠١٣، بالرغم من إني قلت برضو، إنّو معظم عضوية غاضبون ثوار حقيقيون لكن ما عارفين إنّو الجهاز سايقهم. أنا عاذراكم لأنكم واقعين تحت تأثير الصدمة. بس لما تفوقو من التأثير، فتحو عقولكم معاي في البوست دا والبوستات الجاية عشان تفهمو انا قاصدة شنو بالظبط، وحأطلع لايف أقدم فيهم شرح أوسع وبالتفصيل، وعاوزاكم تفتحو عقولكم معاي برضو وتسمعو الكلام اللي حأقولو في اللايف كويس.

✋🏾في البوست دا عاوزاكم تركزو في حاجة واحدة، اللي هي إنتو مركزين عليها أصلاً، هي إنّو غاضبون بتاعت ٢٠١٣ غير غاضبون الحالية، وإنو الغاضبون الحاليين تنظيمهم إتكون في ٢٠٢٠ وفي ٢٠١٣ كانو أطفال.

✋🏾على الأساس دا👆🏾 عاوزاكم تفكرو معاي كويس وجاوبو على الأسئلة دي👇🏾

1️⃣ ماذا تعرفون عن حركة غاضبون بلا حدود ٢٠١٣؟ متى تكونت؟ وكيف تكونت؟ ومن هم مؤسسوها؟ وما هي أهدافهم؟ وما هي طرق وأساليب عملهم التي كانوا يتبعونها في الشارع؟ وما هو حجمهم؟ وما هي علاقتهم مع التنظيمات الأخرى؟

2️⃣ ما هي المعلومات التي تمتلكوها عن قادة وقيادات حركة غاضبون بلا حدود ٢٠١٣؟ ومن هم؟

3️⃣ ما هي المعلومات التي تمتلكونها عن سجن ومحاكمة الأمين العام للحركة وأحد مؤسسيها (محمد بشرى قبان)، وأحد قادتها (محمد الأمين فيل، الشهير ب(ماو))؟ ومتى ولماذا تم إعتقالهم ومحاكمتهم، وعلى ماذا إنتهت المحاكمة؟

3️⃣ أنتم لم تنفوا، أن هناك تنظيم لحركة غاضبون بلا حدود تأسس في ٢٠١٣. ولكن لم تثبتون أن هذا التنظيم ليس له وجود الآن. أين ذهب هذا التنظيم من ٢٠١٣ وحتى إندلاع ثورة ديسمبر ٢٠١٨ وحتى الآن؟ ما هو الإثبات والدليل الذي يثبت عدم وجوده؟ ولماذا تفترضون أنه غير موجود؟

4️⃣ لماذا الإصرار على النفي بأن تنظيم غاضبون الحالي ليس له علاقة بغاضبون ٢٠١٣؟ وما المشكلة إذا كان هو نفس التنظيم؟

5️⃣ إذا كان تنظيم غاضبون بلا حدود الحالي، ليس هو نفس تنظيم غاضبون بلا حدود ٢٠١٣، إذاً كيف تكون تنظيم غاضبون بلا حدود الحالي؟ وهل هي صدفة أن يحمل نفس الإسم؟ ولماذ إختيار هذا الإسم بالذات؟

6️⃣ إذا تنظيم غاضبون الحالي، ليس له صلة بتنظيم غاضبون ٢٠١٣ فهل تمتلكون أي خلفية عن بدايات تكوين غاضبون الحالي ومن الذين ساهموا بتكوينه؟ وهل تعلمون إذا لهم علاقة بغاضبون ٢٠١٣ أم لا؟

7️⃣ معظم عضوية غاضبون شباب يانعين، ولكن هل هذا ينفي أن يكون بالتنظيم شباب أكبر سناً أو كبار السن؟! وهل هذا ينفي أن يكون قادتهم أو بعض قادتهم والذين يقدمون لهم التوجيهات، أكبر سناً؟

8️⃣ كيف إستطاعت الحركة تنظيم نفسها بهذه السرعة والقوة خلال عامين فقط في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة؟

9️⃣ من الجهة التي تقوم بتمويلهم؟ وكيف يتمكن هؤلاء الشباب اليافعين بتمويل الحركة، ومن أين يأتون بالأموال؟ وكيف يوفرون أموال الأعلام واليافطات التي يظهرون بها في المواكب؟ وكذلك أموال الإفطارات التي أقاموها للشهداء في رمضان؟ وأموال كل الفعاليات التي يقيمونها؟ ومن الجهة التي تعالج المصابين في الحركة؟

🔟 لماذ معظم الشهداء والمصابين من الحركة وملوك الإشتباكات؟ ولماذ كل هؤلاء الشهداء لهم فيديوهات وصور ظهرت بعد إستشاهدهم مباشرةً؟ ولماذا تظهر أعلام الحركة وبها صور الشهداء بعد ساعات قليلة فقط من إستشهادهم، وكأنها مجهزة مُسبقاً، وكأنهم يعلمون أنهم سيتم إغتيالهم؟

✋🏾 نفتح عقولنا ونفكر عشان نلاقي أجوبة للأسئلة دي👆🏾 ونمشي لقدام.

✋🏾ونتلاقى في البوست القادم🤔😇

اشتياق خضر