الكهرباء يامدير المخابرات.. وجود شبكات سرية تعمل على مضايقة المواطنين





الكهرباء يامدير المخابرات :

شبكات سرية كونها الحزب الشيوعي داخل قطاع الكهرباء كان لها القدح المعلى في إسقاط نظام حكم النميري .. ذلك بالتعاون مع المخابرات الأمريكية التي زودتها بالمال والسيارات واجهزة اللاسلكي بما قيمته 30 مليون دولار .

نظام حكم الانقاذ حافظ على سريان الامداد الكهربائي ( بالعين الحمراء مثل الجمر ) .. لكن عقب المفاصلة ومغادرة جل الإسلاميين للسلطة عادت قطوعات الكهرباء وكتبت في الصحف ونبهت الحاكمين واجهزة الأمن إلى وجود شبكات سرية تعمل على مضايقة المواطنين بقطع التيار الكهربائي .. ولكاني كنت ااذن في مالطا .. ثم سقطت الإنقاذ .

تحسنت الكهرباء لعدة أشهر لتعاود الإنقطاع ثانية وفق برمجة مزعومة .

لقطع الشك باليقين قمت بكل مهنية واحترافية بتحريات سرية شملت مختلف ادارات الكهرباء .. وكانت النتيجة ان الكهرباء متوفرة ولا مبرر للقطوعات .. كتبت في الوسائط المجتمعية ونبهت الجهات المختصة بما فيها المخابرات العامة الا انها لم تحرك ساكنا .

يوم الجمعة 8 يوليو 2022 استمرت برمجة قطوعات الكهرباء لساعات طويلة برغم أن اليوم عطلة واغلب أهل الولايات غادروا إلى مدنهم وقراهم واغلقوا مساكنهم ومتاجرهم .. اذن هنالك فائض في كمية الكهرباء ولا مبرر إطلاقا للقطوعات .. عليه توجد بعض الإحتمالات لأسباب القطوعات .

تحويل التيار الكهربائي من الخرطوم الى الولايات خاصة وأن مرفق الكهرباء بيد ابناء الولايات .

وجود شبكات متامرة تعمل على مضايقة اهل العاصمة ليهبوا في وجه نظام الحكم القائم .

جهات تعمل على مضايقة مواطني العاصمة عقابا لهم على الثورة الشبابية التي يقودها ابناءهم .

مخابرات خارجية تعمل على إسقاط نظام الحكم قامت بتحريك هذه الشبكات بالمال الحرام .

يمكن بيسر ان يتوصل جهاز المخابرات الذي تم تجنيحه وتقزيمه إلى حقيقة هذه القطوعات حال تعافيه واستيقاظه من نومه العميق .

د. طارق محمد عمر .

الخرطوم في يوم الجمعة 8 يوليو 2022 .