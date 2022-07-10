علوم و تكنلوجيا

العالم على موعد مع قمر عملاق

2022/07/10
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A supermoon appears after a total "supermoon" lunar eclipse in Brussels September 28, 2015. Sky-watchers around the world are in for a treat Sunday night and Monday when the shadow of Earth casts a reddish glow on the moon, the result of rare combination of an eclipse with the closest full moon of the year. REUTERS/Yves Herman - RTX1SSW1

سيتحول انتباه مراقبي النجوم قبل منتصف شهر يوليو بقليل، إلى القمر، حيث يحتل حدث فلكي شهير الصدارة في السماء.

ومع غروب الشمس يوم الأربعاء القادم، سيرتفع قمر عملاق، هو الأول في الصيف الفلكي، والذي بدأ بـ 21 يونيو في الساعة 5:13 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وعندما يتزامن البدر مع الوقت الذي يكون فيه القمر قريبا من الأرض، فإنه يخلق قمرا عملاقا يبدو أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد.

ووفقا لعلماء الفلك في وكالة ناسا: “تحدث الأقمار الخارقة ثلاث إلى أربع مرات في السنة ودائما ما تظهر بشكل متتال”.

وسيكون المشهد القمري لشهر يوليو هو الإصدار الثاني من ثلاثية القمر العملاق في العام 2022.

سكاي نيوز

2022/07/10