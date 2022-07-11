على واتساب.. 3 علامات تدل على أن شخصا ما يقرأ رسائلك





يعد “واتساب” أشهر تطبيق للتواصل الفوري، مما يجعله دائما عرضة للاختراق من طرف الهاكرز، لذلك، يجب الانتباه كثيرا إلى محادثاتك وخصوصيتك فيه.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية أنه على الرغم من أن واتساب يقدم خدمة التشفير التام للرسائل بين الطرفين، إلا أن “القراصنة” يجدون من حين لآخر طرقا جديدة للاختراق.

وقدّم المصدر بعض العلامات التي يجب الحذر منها للتأكد من أن حسابك غير مخترق ولا يتعرض لـ”التجسس”:

1- واتساب ويب: يعد خدمة جيدة لاستخدام واتساب على حاسوبك، لكن يجب دائما التأكد من الأجهزة المتصلة بحسابك (Linked Devices)، وفي حال رأيت جهازا غير مألوف، فهذا يعني أنك تعرضت للاختراق. ولحسن الحظ، بإمكان المستخدم تسجيل الخروج من أي جهاز غير مألوف بالنسبة له.

2- تغيرات على حسابك: إذا لاحظت أن حسابك شهد بعض التغيرات، (مثلا تغيّر الصورة الشخصية أو حذف بعض الرسائل أو رسائل مبعوثة لم تكتبها في الأصل)، فقد يكون ذلك علامة على أن شخصا ما يتلصص عليك.

3- بطء في التطبيق: حسب الخبراء، فإن التطبيقات البطيئة قد تكون مؤشرا على تثبيت برامج للتجسس بداخلها.

وفي حال لاحظت أيا من هذه العلامات، فإنه من المستحسن أن تقوم بحفظ النسخة الاحتياطية والصور والفيديوهات، ثم إلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تنزيله مرة أخرى.

سكاي نيوز