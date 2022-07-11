محمد عبدالقادر: الحكاية انبشقت شديد





(تقوين) الفضائيات… (دلاليك وبواريك..وكواريك) .. !!!

مزعجة جدا حالة (التقوين) المفاجئة والمؤسفة التى ضربت قنواتنا الفضائية خلال هذا العيد… احكمت ( القونات) قبضتهن علي البث.. وتسيدن القنوات طولا وعرضا .. تجولت في الفضائيات اول ايام العيد وجدتها في توقيت واحد .. _ومازالت_ مكتظة ب(الدلاليك.. والبواريك و.. الكواريك)..

ان تهبط الفضائيات لاستجداء متابعة المشاهد بتقديم لونيات ( قاع المدينة) التى افسدت الذائقة و( استهيفت) اهتمامات المجتمع بغناء الزنقات والكتمات ومحمولاته السوقية .. فهذا امر محزن يستدعي ( وقفة كبيرة)..

# الحكاية انبشقت شديد#

محمد عبدالقادر