



مين عمل أيه، وليه؟

– في مسار النيل الأزرق، نص اتفاق سلام جوبا “المدغمس”، على “منح الإقليم حكم ذاتي واسع على الفور”.

– من هياكله الداخلية، مجلس وزراء إقليمي ومجلس تشريعي وسلطة قضائية، إلخ..

– بموحب الاتفاق، صار اسمه “إقليم النيل الأزرق”، واختار مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية شمال، أحمد العمدة بادي حاكماً للإقليم، وكان يشغل منصب رئيس أركان جيش الحركة التي يرأسه عقار، بمسمى فريق.

– يعني الاتفاق سمى النيل الأزرق “إقليم” وعلى رأسه “حاكم” بصلاحيات واسعة.

– طيب، ما صفة مالك عقار في هيكل حكم الولاية؟ هل هو رئيس حاكم إقليم النيل الأزرق؟

أم رئيس الحزب الحاكم للولاية، وهل يمكن أن يخسر منصبه بالانتخابات، لو أجريت من أصلها، لا سمح الله؟

– ثم إنو الوضع دا ح يستمر 10 سنوات حسب الاتفاق، بالتالي ما أظن تجري فيها انتخابات!

– أين وصلت الترتيبات الأمنية التي تحدد أدوار القوات وارتباطاتها الرأسية والأفقية؟

– لماذا لا تفصح هذه الحكومة الخرساء العرجاء البكماء الشوهاء، عن ما حدث ويحدث، لأن ما سيحدث في علم الله الذي ينزع الملك في طرفة عين.

وجدي الكردي

