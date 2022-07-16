



العسكر الميري.. وعسكر الخلا والغابة

قال:

يبدو ان العسكر أخرجوا أنفسهم من المعادلة السياسية.

قلت:

ما خرجوا وما ينبغي لهم أن يخرجوا

قال :

كيف ذلك ألم تسمع بيان البرهان.

قلت:

بلى سمعته والبيان نفسه دلالة على ان ما يفعله العسكر ومالا يفعلونه سيظل الفعل الأكثر الأكبر في تشكيل الساحة السياسية.

قال:

ولكن الاحزاب لاتريدهم في الساحة السياسية يريدون لهم العودة للثكنات

قلت:

أي الاحزاب تقصد تلك التي لاتريد حكم العسكر ؟هل هو حزب الامة الذي يرأسه لواء معاش كان عضوا بالمجلس العسكري للمشير سوار الذهب هو فضل الله برمة ناصر ام نائبه الفريق صديق الذي كلفه بعده؟. هل هو حزب الامة الذي جعل أول رئيس وزراء له في عام 1957اللواء عبدالله خليل؟ ام هو حزب الامة الذي سلم الحكومة طائعا للفريق عبود دون أن يتحرك الجيش او يضغط لأجل تسلمها ؟أم هو حزب الأمة الذي أعد رئيسه الامام الصادق أبنه البكر للسياسة بالدراسة في الكلية الحربية الأردنية؟ لا تقل لي ان حزب الأمة لا يريد حكما عسكريا ومن يحكم الحزب ذاته رئيس عسكري غير منتخب من قواعد الحزب.

قال:

الحزب الشيوعي لايريد حكما عسكريا

قلت:

وهل للحزب الشيوعي في أي مكان فرصة للحكم غير الحكم العسكري؟الم يحكم بعد انقلاب مايو ثم حاول انقلابا في يوليو 1971لينفرد بالحكم ولم يحكم الا بعد انقلاب أبن عوف وهو يريد الآن انقلابا تصحيحا لتنفيذ الأجندة الجذرية وآلته ووسيلته في ذلك.تحالفه مع الفرقة التاسعة والفرقة العاشرة في جيش الحركة الشعبية التابعتان للكوماندر الحلو القائد العسكري في جيش الحركة الشعبية وتحالفه مع مع جيش تحرير السودان الذي يقوده الكوماندر عبد الواحد. الحزب الشيوعي انما يعارض العسكر الميري لكنه يتحالف مع عسكر الغابة والخلا والجبل.

قال:

وحزب البعث ؟

قلت:

حزب البعث لا يعرف طريقا للسلطة غير حكم العسكر وتاريخه كله انقلابات فاشلة وناجحة وزعيمه الاوحد الأعظم الذي كان مدنيا أول عهده تحول الى عسكري رفيع الرتبة ولم يكتف بأعلى رتبة عسكرية هي رتبة المشير فأخترع رتبة المهيب صدام حسين التكريتي. حزب البعث لم يحصل على مشاركة في الحكم الا عبر مشاركة العسكر قبل إبريل وبعد إبريل.

قال:

وحزب المؤتمر السوداني؟

قلت:

هذا حزب لايزال يلعب في الرابطة وليس له تاريخ وأول مشاركة له في الحكم هو مشاركته للإنقلابيين عبر الوثيقة القحتية.

قال:

كأنك تقول ان الرفض لحكم العسكر رفض تكتيكي

قلت:

عليك نور… ولكن كم من تكتيكات كبت أصحابها على رؤوسهم في مقالب القمامة.

أمين حسن عمر