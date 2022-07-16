عبد الماجد عبد الحميد: (موقف جبان) ياقناة الجزيرة





*(موقف جبان) ياقناة الجزيرة*

• المؤتمر الصحفي للرئيس بايدن في مدينة جدة السعودية قبل قليل كان إهانة قاسية ولطمة مؤلمة ومفجعة ليس للمملكة العربية السعودية وحدها ، وإنما لكل الأمة العربية ..كافة ..

• بايدن قال بصلف .. وتكبر وإزدراء إنه لم يحضر إلي السعودية لمقابلة محمد بن سلمان وإنما جاء للمشاركة في قمة اقتصادية ذات صلة بمصالح أمريكا..

• هذه المرة لم يستطع بايدن التهرّب من أسئلة الصحفيين الذين تناوبوا في محاصرته بالأسئلة الحرجة عن مصافحته لمحمد بن سلمان ..سألوه عن موقفه الآن من قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ..

• إجابات بايدن كانت موجهة للرأي العام الأمريكي ..وليس للداخل والعام العربي!!

• قال إن موقفه من قضية مقتل جمال خاشقجي لم يتغير وأنه تحدث بصراحة مع ولي العهد السعودي عن القضية وأنه تلقي شرحاً من الأمير السعودي عن كواليس قتل جمال خاشقجي !!

• ما أصابني بالذهول والصدمة ليس طريقة بايدن المستفزة في حديثه عن زيارته من داخل مدينة جدة أحد المدن التاريخية في بلاد الحرمين ..

• وما أحزنني حد الوجع ليس ترديد بايدن أنه جاء حرصاً علي مصالح أمريكا وإسرائيل ..

• ما أوجعني حد الأسف الدامع الموقف (الجبان) لقناة الجزيرة الفضائية !!

• نعم ..كان موقفاً جباناً من قناة الجزيرة التي أقامت الدنيا قبل سنوات ولم تقعدها وهي تبث علي رأس كل دقيقة أدق تفاصيل جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي !!

• واليوم ..وأثناء المؤتمر الصحفي المباشر لبايدن والذي كانت جل أسئلته ومتنه مخصصاً للحديث عن جمال خاشقجي ..برغم هذا تحاشت قناة الجزيرة مجرد الإشارة لأي نقطة من حديث بايدن ولم تظهر أي كلمة من حديث بايدن وأكتفت بتخصيص الأخبار العاجلة باللون الأحمر لكل فقرات المؤتمر غير المهمة وغضت النظر تماماً عن الإشارة لأي جزئية من حديث بايدن وإجاباته الصادمة عن مقتل خاشقجي ..

• حتي في حصاد العاشرة خذلني الأستاذ محمد كريشان وهو يتجاوز النقطة الأبرز في حديث الضيف الأمريكي ..حتي الصحفية وجد وقفي التي رافقت بايدن في رحلته لم تنبس بكلمة عن حديث بايدن عن خاشقجي علماً بأنها كانت ضمن الصحفيين الذين حضروا الحديث الصحفي لبايدن في قصر السلام بمدينة جدة !!

• كيف تقنعنا قناة الجزيرة منذ اليوم بمبدئية موقفها وأنها حريصة علي أخلاقيات المهنة وحقوق الصحفيين وهي تتجاوز في براغماتية مقيتة حديث بايدن عن خاشقجي ..وتبخل علي الزميل القتيل بعنوان يتيم علي شاشتها المؤثرة ؟!

• الذين قتلوا شيرين أبوعاقلة هم ذاتهم الذين هللوا للجريمة البشعة التي ذبحت خاشقجي وقطعته إرباً ..إرباً وأذابت عظامه ولحمه في محلول كيميائي وأخفت جثته إلي الأبد ..

• لقد أوجعتنا قناة الجزيرة اليوم أكثر من مرة وداست بحذاءٍ غليظ علي شعارها الأنيق (الصحافة ليست جريمة)..

• أمر محزن بحق ..

• هذا زمان خيباتنا المشتركة ياقناة الجزيرة !!

عبد الماجد عبد الحميد