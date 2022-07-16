من عجائب زمن السودان أن أهل الولايات ينظرون بشفقة لأهل العاصمة الخرطوم الغارقة في وحل أزماتها





• عدنا إلي الخرطوم بعد قضاء عطلة العيد في الولايات بين الأهل والأحباب ..

• عندما تتفاوت هموم وقضايا الناس في وطنٍ واحد ، تطل أزمات الحياة برأسها وتبلغ حد الفجيعة ..

• في الولايات تغيب سلطة الدولة ..من نعم الله علي أهل السودان البسطاء أن أمر رزقهم وتدبير معاشهم اليومي ليس رهناً لسلطة ..ولاوقفاً لحاكم أو مسؤول غابت ملامحه عن واقعهم اليومي ..

• من عجائب زمن السودان اليوم أن أهل الولايات ينظرون بشفقة لأهل العاصمة الخرطوم الغارقة في وحل أزماتها المتلاحقة والغارقة في وحل المتاريس العبثية وقبح الشوارع والأزقة المسكونة بتلوث بصري وضع الخرطوم في قائمة المدن الأكثر اتساخاً في العالم ..

• ومع هذا ..كل عام وأنتم بخير ..

عبد الماجد عبد الحميد

