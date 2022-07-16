



نزيف الدم السوداني

لن يتوقف نزيف الدم السوداني قبل أن تقوم الدولة ببسط هيبتها بواسطة قوة القانون. و لن تجدي اي معالجات اجتماعية و مبادرات و دعوات و ما شابه في وقف هذه الفوضى المدمرة.

مشكلة السودان الحالية هي مشكلة غياب الدولة قبل كل سبب عرضي آخر. و سبب هذه المشكلة هو ازمة السلطة في السودان؛ و بالتالي فإن وقف نزيف الدماء يبدأ بحل ازمة السلطة في البلد، لتكون هناك دولة قادرة على بسط الاستقرار و النظام. لا يمكن وقف هذا الموت بدون حل سياسي لأزمة البلد و هذه مسئولية كل المعنيين بالشأن العام. و إذا كانت هناك مسئولية عن كل المآسي التي حدثت و تحدث فهي مسئولية جميع السودانيين، كوننا فشلنا كشعب في التوصل إلى حل سياسي يعيد الدولة و النظام و الاستقرار.

و بطبيعة الحال، فإن محاولة التكسب السياسي من الازمات و تحميل المسئولية لطرف ما من الاطراف لن يحل هذه الأزمات. و من يريد بصدق أن ينهي ازمات البلد يجب عليه أن يسعى لإيجاد حل سياسي توافقي يوحد السودانيين و يعيد الدولة و النظام و الاستقرار.

خطر تفكك الدولة هو أمر يمس و يعني كل السودانيين و هو مسئولية الجميع.

حليم عباس

