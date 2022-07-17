



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022م

صحيفة أخبار اليوم:

– تجدد الاشتباكات القبلية الدامية بولاية النيل الأزرق وسقوط ضحايا جدد

– تدخل قوات شرطية باسناد من الجيش و الدعم السريع لتهدئة الوضع وتصريحات واجراءات لوالي النيل الازرق

صحيفة الوطن:

– تفاصيل أحداث عنف واسعة وقتلى وجرحى بالنيل الأزرق

– القمة الخليجية الأمريكية تؤكد دعم السودان

– لجان المقاومة تدعو لمليونية جديدة اليوم

– الإمطار تتسبب في خسائر وانهيار عشرات المنازل بالولايات

صحيفة السوداني:

– صحة النيل الأزرق تكشف لـ(السُّوداني) آخر إحصائية للقتلى والجرحى بالإقليم ونقصٌ حادٌ للكوادر الطبية…

– البيان الختامي لـ (قمة جدة للأمن والتنمية): أكد القادة، دعمهم لجهود تحقيق الاستقرار في السودان واستكمال وإنجاح المرحلة الانتقالية

– تدهور الأوضاع بمستشفى ربك وصراع بين الأطباء ووزير الصحة

– جبريل يدعو المجتمع الدولي لدعم جهود السودان في الأمن الغذائي

– علي كرتي يزور الكاتب الصحفي محمد محمد خير

صحيفة النيل الدولية:

– القمة الخليجية الامريكية تدعم إستقرار وتماسك البلاد

– الفيضانات تحاصر 6 آلاف في السودان

– بعد مقتل 31 وإصابة 39 مواطنا.. لجنة امن ٱقليم النيل الأزرق تصدر بيان حول احداث الاقليم

– بدء تصحيح الشهادة السودانية السبت المقبل

الخرطوم: (كوش نيوز)