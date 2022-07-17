أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022م
صحيفة أخبار اليوم:
– تجدد الاشتباكات القبلية الدامية بولاية النيل الأزرق وسقوط ضحايا جدد
– تدخل قوات شرطية باسناد من الجيش و الدعم السريع لتهدئة الوضع وتصريحات واجراءات لوالي النيل الازرق
صحيفة الوطن:
– تفاصيل أحداث عنف واسعة وقتلى وجرحى بالنيل الأزرق
– القمة الخليجية الأمريكية تؤكد دعم السودان
– لجان المقاومة تدعو لمليونية جديدة اليوم
– الإمطار تتسبب في خسائر وانهيار عشرات المنازل بالولايات
صحيفة السوداني:
– صحة النيل الأزرق تكشف لـ(السُّوداني) آخر إحصائية للقتلى والجرحى بالإقليم ونقصٌ حادٌ للكوادر الطبية…
– البيان الختامي لـ (قمة جدة للأمن والتنمية): أكد القادة، دعمهم لجهود تحقيق الاستقرار في السودان واستكمال وإنجاح المرحلة الانتقالية
– تدهور الأوضاع بمستشفى ربك وصراع بين الأطباء ووزير الصحة
– جبريل يدعو المجتمع الدولي لدعم جهود السودان في الأمن الغذائي
– علي كرتي يزور الكاتب الصحفي محمد محمد خير
صحيفة النيل الدولية:
– القمة الخليجية الامريكية تدعم إستقرار وتماسك البلاد
– الفيضانات تحاصر 6 آلاف في السودان
– بعد مقتل 31 وإصابة 39 مواطنا.. لجنة امن ٱقليم النيل الأزرق تصدر بيان حول احداث الاقليم
– بدء تصحيح الشهادة السودانية السبت المقبل
الخرطوم: (كوش نيوز)