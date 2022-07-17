



• المواطن الذي غامر بسلامته الشخصية وضغط علي زر شجاعته غير المسبوقة ووثق بكاميرا هاتفه الجوال للحظات الرعب والفجيعة في شوارع مدينة الدمازين، هذا المواطن يستحق تقديراً من كل الحاددبين علي حنق الدماء ولجم شيطان الفتنة وسُعار النعرات القبلية والاثنية التي تمددت بسرعة جعلت الحليم حيراناً ..

• نقلت تلك المشاهد الصادمة لكل العالم كيف أن السودان يقف علي شفا حرب أهلية طاحنة إن لم يسارع أهل الحكمة إلي اخماد النار ونزع فتيل الأزمة التي وضعت عناوينها الصادمة كل أهل السودان أمام الخطر القادم من النيل الأزرق ..

• الصور التي نقلها ذلك المواطن الجسور قدّمت درساً مؤلماً ملخصه أنّ الكارثة ليست بعيدة عن مخادعنا الوثيرة ..وليت الذين كانوا ولايزالون يوقدون نار الفتنة ، ليتهم ينتبهوا ..فنارُ الدمازين التي أوقدها مستصغر الشرر ، هذه النار لا تصيب الذين ظلموا خاصة ..

عبد الماجد عبد الحميد

