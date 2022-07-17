أسعار تذاكر حفل روبي تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي





تحيي الفنانة روبي حفلها الأول هذا الصيف في الساحل الشمالي بمصر، 29 يوليو الجاري. وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر وأماكن بيعها، وبمجرد الإعلان أثيرت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وصول سعر التذكرة للفرد الواحد إلى 3 آلاف و500 جنيه، وثمن المنضدة الواحدة لـ15 فرداً إلى 52 ألفاً و500 جنيه.

وتنوعت فئات تذاكر حفل روبي في الساحل الشمالي بين ثماني فئات، فكانت الأولى GA High table بـ650 جنيهاً، والفئة الثانية Gold High table بـ850 جنيهاً، والفئة الثالثة platinum High table بـ1050 جنيهاً، والفئة الرابعة Diamond Lounges بـ1200 جنيه، أما الفئة الخامسة Diamond High Tables بـ1450 جنيهاً، والفئة السادسة Platinum Lounges بـ1700 جنيه، والفئة السابعة Royal High tabl بـ2000 جنيه، والفئة الأخيرة Royal Lounges بـ3500 جنيه.

وجاءت أسعار المنضدة الواحدة في الأولى لـ10 أفراد بـ6500 جنيه، والفئة الثانية لـ12 فرداً بـ10200 جنيه، والفئة الثالثة لـ12 فرداً بـ12600 جنيه، والفئة الرابعة لـ15 فرداً بـ18 ألف جنيه.

أما سعر المنضدة الواحدة في الفئة الخامسة لـ12 فرداً بـ17400 جنيه، والفئة السادسة لـ15 فرداً بـ25500 جنيه، والفئة السابعة لـ12 فرداً بـ24 ألف جنيه، أما الفئة الأخيرة لـ15 فرداً بـ52،500 جنيه.

وكانت روبي قد طرحت مؤخراً أغنية «نمت ننة»، على «يوتيوب» ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وحققت حتى الآن أربعة ملايين ونصف المليون مشاهدة.

البيان