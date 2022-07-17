تحذير عاجل من عواصف رعدية ورياح هابطة قويّة





يقول في التدوينة العاجلة التي دوّنها اليوم”ننصح الجميع بالاجتهاد في فتح مصارف الأمطار ومراجعة المنازل وقطع فروع الأشجار القريبة من أسلاك الكهرباء وتثبيت الأسقف الزنكية”.

أطلق راصد جويّ المنذر أحمد الحاج، تحذيرًا عاجلاً، الأحد، معلنًا حالة من عدم الاستقرار القوية في الفترة من التاسع عشر من يوليو وحتى الحادي والثلاثين منه.

وقال المنذر في تدوينة على صفحته الرسمية، إنّ الفترة ستشهد عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح هابطة قويّة، متوقّع أنّ تضرب الخرطوم وعددًا من الولايات اعتبارًا من بعد منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف” ربما تستمرّ طويلاً إن شاء الله”.

باج نيوز