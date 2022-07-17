مصر تفوز بكأس إفريقيا في “الطهي”.. وتستعد للأولمبياد





يشتهر المطبخ المصري بالتنوع والبساطة، وتحظى الأكلات المصري بشعبية وانتشار في الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث يثبت الطهاة المصريون جدارتهم في أي محفل يشاركون فيه. وفي هذا السياق، أعلنت جمعية الطهاه المصريين (ECA) – منظمة غير هادفة للربح – فوزها ممثلة عن مصر بكأس إفريقيا لشباب الطهاه تحت 25 عام، والتي نظمتها الرابطة العالمية لجمعيات الطهاه (واكس) مؤخرا في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وشاركت في هذه البطولة 6 دول هي غانا وناميبيا وجنوب إفريقيا وقطر والإمارات ومصر، وهي المرة الثانية التي تفوز فيها مصر بالبطولة بعدما فازت بأول دورة نظمت في جنوب إفريقيا.

وتقُام البطولة كل عامين ونُظمت آخر دورة لها عام 2019، وكان من المفترض أن تقام العام الماضي 2021 ولكن تم تأجيلها للعام الجاري بسبب وباء كورونا. وأقيمت هذا العام بمناسبة اجتماع الكونغرس لمنظمة الشيفات العالمية في 120 دولة والذي يقام كل 4 سنوات والذي انعقد مؤخرا في أبوظبي.

أبرز الوجبات التي تميز بها المطبخ المصري

الفريق المصري الفائز كان مكونا من اثنين من الطهاة في القسم الساخن وواحد في قسم الحلواني، واستطاعوا تقديم مجموعة متنوعة من الأكلات الشهية، حيث كان الطبق الساخن الأول مكونا من لحم العجل المشوي مع الطماطم والجزر، والبرتقال وفلافل محشية جبن قريش، إضافة إلى الشمندر وعصير البرتقال، بينما اعتمد الطبق الساخن الثاني على لحم الدجاج مع فطر “ماشروم” ولحم بقر مطهو مع صلصة باربيكيو، مع مجموعة من الخضروات موسمية والإضافات الأخرى، فيما تنوعت الحلويات ما بين كيكة التمر وأنواع من الآيس كريم والأفوكادو، وغيرها.

الأستاذ أشرف جمال، المدير التنفيذي لجمعية الطهاه المصريين عبر لـ”سكاي نيوز عربية” عن بالغ سعادته بهذا الفوز، معتبرا أنه يأتي تكليلاً للمجهودات التي تبذلها الجمعية بهدف تطوير مستوى الطهاة المصريين ومساعدتهم علي المنافسة عالمياً، مشيراً إلى أن الفريق الفائز يتكون من 3 طهاة (2 في القسم الساخن و1 من قسم الحلواني) بالإضافة إلى كابتن الفريق.

وأضاف: “تم اختيار هذه الفريق من شباب الطهاة الذين فازوا بمراكز في مسابقة صالون طهي القومي المصري والتي أُقيمت في أغسطس عام 2021 ومسابقات الطهي الحي، التي تُقام كل عام على هامش معرض “هيس” في شهر نوفمبر.. وتم بعدها تنظيم العديد من ورشات العمل للشباب الفائز واختيار الفرق التي ستشارك في بطولة إفريقيا لشباب الطهاة”.

الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة (واكس) كرمت أيضا الشيف حسام سليمان، رئيس مجلس إدارة جعية الطهاة المصريين، ضمن أفضل رؤساء جمعيات الطهاة حول العالم نظراً لجهوده في التدريب والتطويرات التي يدخلها على الجمعية لإعداد جيل جديد من الطهاة المصريين المؤهلين بالمعايير العالمية.

استعدادات مكثفة للمشاركة في “الأولمبياد”

جمعية الطهاة المصريين، بحسب أشرف جمال، تنظم دورات تدريبية يستفيد منها الطهاة الأعضاء مجاناً، وغير الأعضاء بالجمعية بتكلفه رمزية، ويتم منحهم على كل مرحلة من المراحل التدريبية شهادة معتمدة بالجمعية، بالإضافة إلى تطوير البرامج التعليمية والتدريبية الطويلة، سواء تدريس أساسيات المطبخ السخن أو أساسيات الطهي للقسم الحلواني والتي يتم تقديمها لأول مرة بمصر فضلا عن الدورات التدريبية الأخرى وورشات العمل التي تنعقد ليوم واحد، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لمجموعة من الطهاة العموميين للفنادق الخمس نجوم بمنطقة القاهرة، وذلك لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجة القطاع خاصة فيما يتعلق بتحدي نقص العمالة المدربة ومشكلة نقص المواد الخام الموجودة عالمياً.

وتستهدف الجمعية تكوين جيل جديد من الطهاة المصريين يتم إعداده بطريقة متطورة حتى يكون جاهزا بحلول عام 2024 للمشاركة في الأولمبياد والتي تقام كل 4 سنوات وتشارك فيها أكثر من 80 دولة.

جمعية الطهاة المصريين

جمعية الطهاه المصريين (ECA) تأسست عام 1997، وتعد عضوا عاملا في المنظمة الدولية الأم “الرابطة العالمية لجمعيات الشيفات” (الواكس) وتعمل تحت مظلتها، باعتبارها الهيئة الممثلة للمنظمة في مصر، وتبوأت مكانتها الحالية كمنظمة غير حكومية راسخة ومعترف بها، توفر نطاقا واسعا من الخدمات لأعضائها وللمجتمع بوجه عام.

سكاي نيوز