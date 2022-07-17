بناء تهنئ حجاج الجمعية على أداء فريضة الحج





قدم مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، عبدالله الخالدي، التهنئة لحجاج الجمعية الذين تمكنوا- ولله الحمد- من أداء فريضة الحج لهذا العام، مشيرًا إلى أن الجمعية تحرص على مساندة الأسر التي ترعاهم وتعينهم على أداء فريضة الحج بدعم الشركاء الذين تكفلوا بتكاليف الرحلة.

اختيار الحملات كل عناية:

وأضاف الخالدي أن “بناء” سعت إلى تمكين المستفيدين من أداء الركن الخامس بكل يسر وسهولة، من خلال اختيار الحملات المتخصصة بكل عناية؛ وذلك لضمان راحة أبنائها ليتمكنوا من أداء شعائر الحج دون عناء ومشقة.

وأعرب الخالدي عن شكره وتقديره إلى الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جمعية بناء على دعمه لحجاج الجمعية حتى تمكنوا من أداء الفريضة، كما أعرب عن شكره لشركاء الجمعية الذين تكفلوا بتغطية تكاليف الحجاج من جهات وأفراد، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم وأن يتقبل من الحجاج حجهم.

أداء فريضة الحج:

يذكر أن 77 حاجًّا وحاجة من أسر أيتام جمعية بناء قد أدوا فريضة الحج هذا العام بتكلفة بلغت 1,279,793 ريالًا، وذلك ضمن الخدمات التي تؤديها الجمعية لمستفيديها، وتم عمل برنامج تعريفي للمستفيدين لتعريفهم بمناسك الحج، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية في الحملة التي يشاركون بها.

وكان قد وقع الاختيار على 77 متقدمًا من أصل 100 متقدم على البوابة الرقمية لأداء، وتم اختيار باقة الضيافة ” أ” للمستفيدين بالتعاون مع أحد الحملات المختصة في الحج مع حجوزات الطيران والمواصلات بين المشاعر، كما تم تقديم مبلغ نقدي كمصروف لكل حاج وحاجة لشراء مستلزمات الحج والسفر.

الجدير بالذكر أن جمعية بناء بدعم أهل الخير والعطاء ساهمت خلال الاعوام الماضية في أداء فريضة الحج لمئات الأيتام واليتيمات والأرامل بتكلفة إجمالية تجاوزت (5،180.293) خمسة ملايين ومائة وثمانين ألف ومئتين وثلاثة وتسعين ريالًا.

العربيه نت