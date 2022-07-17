شاهد بالفيديو.. مراهقون يقدمون فاصل من الرقص المثير مع الفنانة فهيمة عبد الله ويرمونها بكميات طائلة من أموال النقطة





أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الفنانة السودانية المعروفة فهيمة عبد الله وهي تحي حفل خاص في منطقة لم يتم الكشف عنها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تغنت فهيمة خلال الحفل الذي شهده جمهور كبير بأغاني الربابة التي اشتهرت بها مؤخراً.

أغاني الفنانة حركت مشاعر عدد من الشباب المراهقون الذين صعدوا للمسرح الذي كانت تقف فيه الفنانة وقدموا معها فاصل من الرقص.

ولم يكتفي الصبية بالتفاعل والرقص بل زادوا على ذلك برمي كمية كبيرة من أموال النقطة على الفنانة الشهيرة, بعض المتابعين انتقدوا تصرف الشباب ووصفوا الأمر بأنه (لعب بالقروش) على حد تعبيرهم.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين