الخرطوم..مسؤول يعلن عن خطوة أخيرة بشأن نتيجة امتحانات الأساس





يؤكّد حامدنو أنّ جميع أعمال الامتحان من تصحيح وكنترول وغيره انتهت ولم يتبقّ سوى اجازة النتيجة.

كشف مدير مرحلة الأساس بالتربية والتعليم بالخرطوم، محمد حامدنو، عن اجتماعٍ مرتقب خلال الأيام المقبلة، مع الجهات المختصة لإجازة نتيجة شهادة الأساس.

وتوقّعت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم، أنّ يتمّ خلال الأسبوع الجاري، تحديد موعد إعلان نتيجة شهادة الأساس.

وقال محمد حامدنو، إنّه سيتمّ عرض النتيجة على الولي، ومن ثمّ تحديد موعد إعلانها.

باج نيوز