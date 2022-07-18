شاهد بالفيديو.. أحدث إطلالة لنجمة السوشيال ميديا السودانية “منوية” ترقص على أنغام (البمرق الصيد) وتوقعات بعودتها لزوجها





بعد فترة طويلة من الغياب عادت نجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة أمنية شهلي لاكتساح منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد جاء ظهور النجمة الشهيرة باسم “منوية” عبر مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنية الفنانة إيمان الشريف (البمرق الصيد نادو لي عشاي يبقى لي سيد ريد الليلة).

وأكد متابعون لصفحة منوية من خلال تعليقاتهم أن الأغنية فيها تلميح لنيتها العودة لزوجها بعد فترة من الصراعات التي بدأتها بنفسها على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين