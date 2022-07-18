معتصم محمود يكتب : الفيفا تذل الاتحاد وسوداكال يُحقِّق الانتصار





تعرّض الاتحاد العام لمساءلة من الفيفا حول عدم منح مجلس سوداكال إذن دخول نظام التسجيلات.

▫️ الفيفا لم تكتفِ بتوبيخ الاتحاد، بل زادت في إذلاله باجباره على تدريب مندوب سوداكال على نظام التسجيلات.

▫️خطاب فيفا امّن على قرارات كاس وحسم أكاذيب الاتحاد مؤكداً ان مجلس سوداكال هو المُعتمد.

▫️ذِلة ما بعدها ذلة.

▫️أخطأ الاتحاد العام وهو يراوغ في قضية المريخ.

▫️في نوفمبر من العام الماضى، تسلم الاتحاد ما يفيد بأن مجلس سوداكال هو الشرعي.

▫️رئيس الاتحاد المكلف (طه فكي) أقر بذلك في حينه عبر برنامج الجمعة التلفزيوني.

▫️قالها ادروب لكنه تعرض لوابل من هجمات (صحافة الادعياء) التي تزعم انها خبيرة في كل شئ.

▫️ صحفي بتاع كلو، خبير قوانين، استشاري تدريب، بروف في الإعلام، دكتور في السياسة!!

▫️الطاؤوسية مرض نفسي.

▫️(9) أشهر والاتحاد يراوغ، حتى مجدي الذي ظننا انه سيتبع القانون كونه محامياً قال أيه: خاطبنا كاس لتشرح لنا مدلولات القرار!!

▫️ سمعنا بتفسير القوانين، لكنا لم نسمع بتفسير قرارات المحاكم!!

▫️مضت أشهر منذ حديث مجدي ولا جديد!!

▫️ لا جديد سوى مراوغات الاتحاد، تارة تشكيل لجنة تطبيع، وتارة اعتماد جماعة الموردة، وثالثة تكليف لجنة الانتخابات بإدارة المريخ.

▫️مهما يراوغ الاتحاد فلا يملك في المنتهى الا تسليم المريخ للمجلس الذي اختارته جماهير المريخ عبر انتخابات مشهودة.

▫️من ناحية القانون، جمعية سوداكال مستوفية دون تدخل طرف ثالث.

▫️في عمومية الموردة شكّل الاتحاد العام لجنة أشرفت على الانتخابات (طرف تالت وكده).

▫️من ناحية العدد لا مقارنة بين جمعية استاد المريخ ولمة حديقة الموردة.

▫️جماعة الموردة ظلت تبعث بأنصارها للهتاف ضد شداد وكان العدد ما بين 5 (أطفال) إلى عشرة.

▫️أنصار سوداكال نظموا مسيرة الأسبوع الماضي حضروا بستة بصات.

▫️سمحة المقدرة.

▫️مسيرة اربكت وفد الفيفا وأجبرته على استلام مذكرة الجماهير.

▫️بعد المذكرة بـ(72) ساعة جاء خطاب الفيفا للاتحاد.

▫️سوداكال يدير قضيته بالنفس الطويل والضربات الفنية.

▫️سوداكال عذّب الاتحاد.

▫️سوداكال يقدم تجربة جديدة للإداري القانوني.

▫️سوداكال يرد بالبارد على صحافة توزيع الجهل والادعاء الاجوف.

كبسولات

▫️غداً مباراة الهلال والوادي، فريق عطا المنان وما إدراك ما عطا المنان.

▫️مباراة الغد تهم عطا المنان كون الوادي فريقه الذي يرعاه والذي تم تعديل اللائحة (في خواتيم الموسم) حتى لا يهبط.

▫️المباراة تهم عطا المنان من جهة انه مريخي يهمه تعطيل الهلال.

▫️الخلاصة ان المباراة تهم الرئيس الفعلي للاتحاد العام كونه راعي الوادي ومشجع المريخ!!!!!

▫️ مشجع المريخ الذي دفع بالدولاااااااار لدعم شكوى المريخ لكاس.

▫️تلك الشكوى التي انتزعت اللقب من الهلال.

▫️الخلاصة ان الاتحاد سيسند المباراة لأسوأ الحكام.

▫️حكم يجعل المتذيل منتصراً على المتصدر او متعادلاً على أسوأ الفروض.

▫️مباراة الغد بيد الجمهور، قبل المدرب واللاعبين.

▫️هلموا إلى الاستاد لحماية الفريق من حكام عطا المنان.

▫️الهلال في مُواجهة حكام عطا المنان.

صحيفة الصيحة