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⭕قحت هي من قامت بتقليص صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات الوطني إذن هي سبب الصراعات …

ما إن تمكنت قحت من السلطة إلا وهمها الأول حل جهاز الأمن والمخابرات الوطني والسبب في ذلك فقط عشان كانوا يقومون بفض مظاهراتهم … وضربوا بمهام الجهاز الأخري عرض الحائط …

طبعا قحت (مستجدة) سياسة ولاتعرف ماينفع الناس مما يضرهم شرذمة قليلة منعزلة عن المجتمع السوداني فقط تسلقت علي أجسام ودماء الشباب ونصبت نفسها مركزية لهم فصارت تصدر قرارات عنترية علي حسب هواها وهوي قطيعها … فلا يمكن لحاضنة سياسية أن تصدر قرارات مفصلية بلا دراسة مسبقة لمعرفة مدي نجاح القرارات من فشلها … ومن تلك القرارات المرتجله من أولئك الناشطين الإنتهازيين هي تقليص صلاحيات جهاز الأمن …

وهم طبعا لا يعرفون ماهو الأمن وماهي إداراته يابني قحت يا سبب معظم مشاكل السودان إن لم تكن جميعها هنالك إدارة كاملة بالجهاز تسمي بالجهوي وكل عملها النزاعات والصراعات القبلية والتي تنشأ بين القبائل ففي وسط منسوبي هذه الإدارة شبابا ينتمون إلي جميع قبائل السودان وكذلك هم ممن يجيدون النطق بلغات قبائلهم المختلفة … فعندما تبدأ المناوشات بين القبائل بسبب مناصب العمد والمكوك والنظار تجد أولئك الشباب وسط المعمعة يرفعون التقارير لإدارتهم وأسماء من يحركون تلك النعرات وإدارة الجهوي بدورها تتحرك قبل وقوع المصائب وحدوثها … لذلك نجد تقليص صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات الوطني من قبل حكومة قحت سيئة الذكر والسمعة هو السبب الرئيسي فيما يحدث في ولايتي النيل الأزرق ودارفور وكذلك في أجزاء معينة في ولاية البحر الأحمر وكردفان الكبري …

إني أتسائل أين حاكم ولاية النيل الأزرق مما يحدث فيها وكذلك أين حاكم أقليم دارفور مما يحدث فيه فهذا الصمت الغريب منهما إن دل إنما يدل علي أن إتفاقية سلام جوبا العرجاء والناقصة والمبتورة هي التي أدخلت البلاد فيما نحن فيه الآن … فإن كان خطأ النزاعات القبيلة الحاصلة الآن نتاج إتفاق سلام جوبا الأعرج أو نتاج التقليص الأخرق لصلاحيات جهاز الأمن والمخابرات الوطني فذلك كله نتاج ماخلفه حكم قحت الأرعن فهو الذي خلف لنا تلك المصائب وقد صارت تترا علي بلادنا يوما بعد يوم … الغريبة لسسع ولليوم بيطلعوا مظاهرات عشان يقضوا علي الفضل من البلد … صدق من قال قحت نكبة السودان …

🖋️د. أحمد منصور المحامي …