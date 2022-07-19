إسحق أحمد فضل الله: والآن إما طوارئ وإما خراب





والعلاج يمكن أن يبدا… ويبدأ بفرز الحنظل من التفاح وهذا وهذا كلاهما يطل بوجهه الآن..

فالقائمة…. أسماء الحكومة الجديدة لانقلاب ١٧ يوليو امس الأول … والتي يدخل بها أحدهم إذاعـة عطبرة ليذيعها

قائمة تحمل جزءاً من الفرز..

وبالإسم…

والتحقيق في مقتل القائد جمال عمر ( التحقيق الذي يبدأ أمس) يصلح للفرز.

فرز من قتلوه ومن يقتلون السودان.

والتحقيق في( عدم) معرفة

الناس بأحداث الروصيرص قبل وقوعها( والذين يحاولون الآن إشعال كسلا ومدني… وحتى بعض الشمالية) التحقيق في عدم معرفة ذلك يكشف أن مشروع إحراق السودان كان يبدأ من طرد هيئة العمليات.

وهي الفرع من جهاز الاستخبارات الذي كان يضم اشخاصاً يعرفون كل شبر وقبيلة وجهة… ومن هو العمدة والطعام والتاريخ وعدد الماعز وهكذا كان هؤلاء هم قرون الاستشعار التي تتنبأ بكل برق في الأفق وتقوم بإطفاء كل حريق قبل اشتعاله.

(والدليل الأعظم على أن مخطط حرق السودان يتم من الخارج هو الحرص الحريص على طرد الجهة هذه بالذات من جهاز المخابرات لأنها هي ما يمنع الخراب).

وقحت تحل الجهاز هذا.

والبرهان يحرص على بقاء الحل هذا…. وربما للسبب الذي ذكرناه أمس.

وبعض المحصول هو حريق جنوب النيل الآن

وإستمرار الحريق سوف يبدأ بتحويل البحث عن( إيقاف) الحريق إلى الصراخ حول( من قام بإشعال الحريق)…. والحريق يستمر..

(٢)

والآن… إغلاق طريق القضارف….

والآن احتجاجات الهوسا في كسلا ومدني وكوستي (الاحتجاجات التي تعني….. نحن هنا ونحن نستطيع نقل جنوب النيل إلى هنا).

و……

(٣)

و الحكاية هي أن

:: إنسحاب الجيش من الحوار يكسر ظهر المخطط ..

فالمخطط كـان يجعل الجيش غطاء وهـو يهدم السودان بدعوى أنـه ضد حكومة العسكر.

والآن الجهات هذه/ التي هي غطاء لمن وراءها/ والتي كانت تضرب السودان تحت دعوى رفضها بقاء الجيش هي ذاتها من يضرب البلد تحت دعوی…رفض ذهاب الجيش..

……..

(٤)

لكن حديث الوعي الآن هو حديث يجد أن

إنسحاب الجيش هو( نصف) علاج.

نصف لأنه يجعل القوة الآن هي من يحكم…..

وهكذا وتحت ( الحرية….!!) تستمر عملية الهدم

والرأي الهادئ الآن يجد أن العلاج….( تحت نيران جنوب النيل…. وقبل امتدادها) العلاج هو

(1) طوارئ حقيقية وكاملة.

(2) والشروع في انتخابات عاجلة.

والثانية هذه تجعل العالم عاجزاً عن إتهام الجيش بالتهمة البلهاء المعروفة.

والأولى والثانية الطوارئ والإنتخابات جملة تجعل جهات الخراب في الداخل أمام الكارثة التي تخافها.

……

قالوا إن

مناطق الوعي… المدن وما حولها عرفت بالتجربة وبالمنطق حقيقة ما يجري وإن قيادة قحت لها مستحيلة…. ومظاهرات الأسبوعين الأخيرين شهادة

وإن مناطق الأطراف ما يقودها هو الفقر والجهل حيث كل جهة من جهات الخراب تستطيع شراء الناس والقبائل و…

وجنوب النيل الآن شهادة.

والجهل المسلّٓح شيء لا يمكن الحديث معه بشيء غير لغته.

السلاح…. وعلاج الجنون بالجنون.

هذا أو الطوفان.

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

الثلاثا/١٩/يوليو/٢٠٢٢