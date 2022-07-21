أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022م
صحيفة السوداني:
– مجلس الأمن والدفاع يُوجِّه الجهات العدلية والأمنية باتّخاذ إجراءات ضد مُثيري النعرات العُنصريّة…
– الاتحادي الديمقراطي الأصل يدفع بجهوده لاحتواء أزمة النيل الأزرق وتداعياتها على سائر ولايات السودان
– للمرة الأولى.. بيانٌ مشتركٌ للجان مقاومة والحرية والتغيير وقِوى ثورية يُدين سفك الدماء في النيل الأزرق ويُنادى للوقوف ضد الحرب الأهلية
– حكومة النيل الأزرق تكشف لـ(السُّوداني) عن أوضاع مأساوية لـ(16) ألفاً من نازحي الأحداث الأخيرة…
– البرهان يبعث ببرقية تهنئة لماكرون بمناسبة العيد الوطني لفرنسا
– السلطات تضبط شبكة إجرامية خطيرة
– إعلان أولياء الدم في قضية مقتل طبيب العمارات ووالدته
– اتهامات وملاسنات بين «الشيوعي» و«الشعبية» بشأن أحداث النيل الأزرق
– الشرطة: التداعيات التي صاحبت أحداث النيل الأزرق في بعض الولايات خرجت عن السلمية
– مقتل اثنين وإصابة (4) آخرين بولاية القضارف في احتجاجات على خلفية أحداث النيل الأزرق
صحيفة أخبار اليوم:
– أجراس فجاج الارض … عاصم البلال الطيب…النيل الأزرق بين تسابيح وتماسيح
صحيفة الوطن:
– الكشف عن منظمات وهمية تستورد أدوية بحماية جهات نافذة
– مجلس الأمن والدفاع يصدر توجيهات عاجلة لشركات الاتصالات
– حوافز وبدلات دولارية تثير الجدل بمعتمدية اللاجئين
الخرطوم: (كوش نيوز)