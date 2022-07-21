أن ينسحب البنك الزراعي من تمويل الموسم المطري مصيبة تحدث لأول مرة





• هل إنسحب البنك الزراعي السوداني من تمويل الموسم المطري لخريف هذا العام ؟!

• إن كانت الإجابة بنعم فإنها الكارثة بحق أن ينسحب البنك الزراعي من تمويل الموسم المطري وهي مصيبة تحدث لأول مرة منذ تأسيس البنك علي يد ابن ولاية الجزيرة الراحل محمود الفضلي والذي يشكو المزارعون من أهله في الجزيرة مشكلة عدم تطهير قنوات الري منذ شهرين بسبب اضراب عمال الري والحفريات بسبب ضعف مرتباتهم وحوافز عملهم ..

• نقلت مخاوف انسحاب البنك الزراعي من تمويل الموسم المطري لهذه السنة ..قال لي لم ننسحب ..لكننا تأخرنا عن التمويل لأول مرة في تاريخنا القريب ولا توجد لدينا رؤية واضحة لتمويل المزارعين حتي الآن ..

• يا للهول!!

• الزراعة مواقيت .. كان منتظراُ أن يتم الفراغ من مرحلة الحرث منذ شهر يونيو الماضي ..وهاهي المرحلة الثانية تقطع نصف الفترة الزمنية الحرجة للزراعة ..ولايزال البنك الزراعي يقف متفرجاً علي جموع المزارعين التي تواجه ظروفاً مالية بالغة التعقيد هي حال الكثرة الغالبة من أهل السودان كله ..

• أين ذهبت الأموال التي خصصتها وزارة المالية الاتحادية لتمويل الموسم الزراعي ؟!

• كيف يرد وزير المالية الإتحادي دكتور جبريل إبراهيم علي تساؤلات المزارعين ومخاوفهم من إنسحاب البنك الزراعي من تمويل موسم الزراعة المطرية لهذه السنة ؟!

عبد الماجد عبد الحميد

