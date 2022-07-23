الطيب عبد الماجد يكتب.. السودان الدامي





الطيب عبد الماجد

لعل السودان الآن يتَسَاءل في قرارة نفسه

ياربي ديل أولادي البتكاتلو ديل …ولا واحدين تانين

ولا هو في شنو …!؟؟؟

ديل ياهم ذاتم الربيتم على التقى والفضيلة والسلام ..

ديل الشلتهم وحضنتهم وخليت ليهم الأرض والنيل

والأخلاق …أعزاء كرام ..!!

مالم دايرين شنو …؟؟

ضاقت بيهم الوسيعة خلاص ….

ليه ( أخلاقم ) ضاقت كدا وما دايرين يقعدو جنب بعض

حصل ليهم شنو …!؟؟؟

عين ياربي ..!؟؟

ديل البضربو بيهم المثل في السلام والطيبة ….

والمسامحة …..

في شنو ….!؟؟؟؟؟

وطن لم يمنحكم سوى الأمان والدفء والحكايا

معطون بالمحبة ومعجون بالصلاح …..

أداكم النيل ومنحكم البحر …..جاب ليكم المطرة

وفرش ليكم الارض …وياربيع في روض الزهور

عيش منعم طول الدهور ..!!

يجمعكم الحصاد على أنغام ( الوازا ) وترقصون ( الكمبلا )

في الجبال فتسمع وقع أرجلكم الخرطوم ….!!

تحصدون القطن في الجزيرة …وكل السودان ينتظر

مصروفه من محالج مارنجان والحصاحيصا والباقير

والبواخر راسيات على ضفاف الشرق الأغر تحمل السمسم

والفول والماشية وتأتي محملة بالدولار …!!

وكل منطقة في السودان حباها الله بشيء ما وليس الله بظلام للعبيد …

والخرطوم قاشرة بالبدلة وقد ارتضيناها عاصمة لنا اجمعين …!!

الحصل ليكم شنو …!!

ليه تزعلو السودان كدا …وقد أعطى ولم يستبق شيئا

منح الشمال نخله والغرب كنوزه والشرق أرضه والجبال

وافترق الجنوب بأبغض الحلال …وبيننا الأولاد والبنات

والماء الزلال ….!!

بلدٍ أدتنا فنون وثقافة وأدب….

بلد ( الدين ) فيها سلوك وفعل يسري فينا مسرى الدم

سودان أهله متحابون ومسالمون بالميلاد وناس حارة ….!!

لعن الله السياسة والحرب والفتن

وقاتل الفقر ….!!

هناك من وصل إلى( الباس وورد ) ويريد تغيير الإعدادات

( فرمتو ) الجهاز ….!! فالأصل باقي

وسنصنع ( داتا ) جديدة فالبلد يفيض بالعقول

واجهوا خطاب الفتنه بخطاب السلام ….حاربوا الكراهية بنشر ثقافة المحبة والتعايش ….🥰 قابلوا زلزال العنصرية بالتماسك والثبات فتداعياته لن تستثني مكان …!!

أنبذوا العنف وخففوا الإحتقان بخطاب إعلامي واعي ومسؤول…

إستخدموا القوة الناعمة من فنون وثقافة وأدب

لقطع الطريق أمام دعاة الفتن وأعداء السلام

خاطبوا في هؤلاء الدين والضمير …وذكروهم ان

من يفعل ذلك قد فارق الدنيا والدين

لاترسلوا لهم ( التاتشرات ) ابعثوا لهم ب ( عاصم الطيب ) و ( الكورال ) 🎼 …!!

السودان لن يسقط ….!! وهذا البلد لن ينفرط فهو محروس

بثوابت وتاريخ وجذور ….!!

الشجرة العندها جذور قد لاتثمر وقد يصيبها الجفاف

وتتحول أوراقها إلى صفراء لا تسر الناظرين

بس ما بتقع ….

لكن بمجرد ان يضربها المطر تهتز الأرض من تحتها وتخرج من كل زوج بهيج …..!! ونحن راجين المطرة

فهزي بجزع النخل يأتيك رطباً جنيا …!!

أدعو ليهو يا أهلنا

واقرو ليهو يا الفقرا

ولن نتركك تسير وحدك ….!!🌹🙏

صحيفة التحرير