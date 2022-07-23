



● ما كانت تقابله الحرية والتغيير بالإنكار حين كانت تجلس على كرسي السلطة بات اليوم في كراسة مراجعاتها ..فهل كانت فقط بحاجة لفقدان السلطة لتدرك خطاياها وأخطائها ؟!

● واذا كانت (الانقاذ الوطني) بكل ما لها وعليها فترة زمنية قد انقضت ولا يمكن بل ولا ينبغي التفكير في إعادة انتاجها ، فان تحالف الحرية والتغيير بات اليوم كذلك ، فقد ضاعت الفرصة عليه ليكون حلفا لنصرة الديمقراطية .

● وإن كانت من نصيحة يجب ان تقال من جديد للجميع وعلى راسهم اصحاب ورشة التقييم حتى لا يحتاجوا لورشة قادمة ليقولوا مثل هذا ؛ فهو ان يسرعوا في الضغط لقيام الانتخابات إن كانوا صادقين في تحول ديمقراطي ..وليدركوا ان تعويق مسير الانتخابات بصك التبريرات الكسولة هو تقنين لبقاء المؤسسة العسكرية لا العكس.

الطاهر حسن التوم