الشيوعي يعلن عن ميلاد تكتل جديد لحراك ديسمبر تحت عنوان “تحالف قوى التغيير الجذري” ليقطع الطريق على مشروع بقايا قحت





▪︎ النهج الإقصائي الذي أنتجه حراك ديسمبر ودشن رحلته البائسة بحروب الكراهية تحت شعار ( كل كوز ندوس دوس ) .. هذا العقل/ النهج البائس ينتهي الأن الى تقسيم ما يسمى بقوى الثورة الى تيارين :

تيار التسوية و الهبوط الناعم وتيار الحل الجذري .

▪︎ الإقصائيون مواليد حراك ديسمبر ظلوا ينتجوا ثنائيات بائسة : _ كوز وثائر .. مشارك الكيزان قبل السقوط ومشارك مع السقوط .. مدني وعسكري .. وحمدوكي وغير حمدوكي .. هبوط ناعم وهبوط خشن وتسويةوحل جذري !.

▪︎ اليوم الشيوعي يعلن عن ميلاد تكتل جديد لحراك ديسمبر تحت عنوان ” تحالف قوى التغيير الجذري ” ليقطع الطريق بذلك على مشروع بقايا قحت لتوظيف وتجميع لجان المقاومة تحت عنوان (وحدة قوى الثورة) لصالح مشروعهم للعودة للسلطة !

▪︎ رحلة التيه هذه تنتهي بمفارقة النهج الذي أنتجه ديسمبر .

الطاهر حسن التوم

