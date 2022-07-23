صنع هؤلاء الضباط تغيير ضخم حكموا مصر وهم أصغر سناً من مدني عباس وخالد سلك وحميدتي والفكي ووجدي صالح وبالطبع البرهان





#الأفكار_أساس_التغيير

هذه المجموعة من الضباط الصغار المثقفين غيرت وجه الحياة في مصر بعد عقود من عدم المساواة، والاستغلال، والحكم الموالي للأجانب، والظلم والفقر والمشقة.

ألغت الملكية ونظام الطبقات، وأسست الجمهورية وقررت مساواة جميع المواطنين أمام القانون، وأعادت توزيع الثروة والسلطة، وأممت قناة السويس، وبنت السد العالي، وأوصلت الكهرباء إلى قرى مصر النائية ووفرت التعليم والخدمات الصحية لكل الشعب مجاناً، ودعمت الغذاء حتى يوم الناس هذا، وحاربت ٣ حروب دامية ضد اسرائيل !

هذه المجموعة غيرت وجه الحياة في أغلب الدول العربية، ومنحت المواطن العربي الأمل، وفي السودان كان تأثيرها قوياً وكبيراً فقد وافقت على منح حق تقرير المصير واعترفت بالإستقلال، وشكلت هذه المجموعة حضوراً في الحياة العامة في السودان حتى ابتعد أعضاؤها واحداً فواحداً عن السلطة.

صنع هؤلاء الضباط الصغار كل هذا التغيير وكانوا جميعهم إلا واحداً في الثلاثينيات من عمرهم.

جميعهم حكموا مصر الكبرى وهم أصغر سناً من مدني عباس وخالد سلك وحميدتي والفكي ووجدي صالح ومبارك أردول وعسكوري وشلة المزرعة والسنهوري وبالطبع البرهان.

كانت لهم حيوات خاصة صاخبة لكنهم مع ذلك وجدوا الوقت لبناء مصر الحديثة.

كانوا يحملون أفكاراً عظيمة وحين وجدوا السلطة نفذوا تلك الأفكار.

أخطر الحكام على المجتمعات هم الحكام الذين لا يحملون فكرة، ولا تحتوي أدمغتهم على أمخاخ في الأساس!

#ثورة_يوليو

قال ليك #ثورة_ديسمبر

محمد عثمان ابراهيم

