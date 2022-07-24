معتصم محمود يكتب : تسجيل الصيني.. سُقُوطٌ حقيقيٌّ!!!





▫️اتّفاق الهلال مع لاعب المريخ عماد الصيني كااااارثة حقيقية!!!

▫️لافتة نادي الهلال مكتوبٌ عليها (نادي الهلال للتربية)!!

▫️كل لافتات أندية السودان مكتوبٌ عليها (رياضي، ثقافي، اجتماعي) إلا الهلال المتميز بـ(التربية)!!

▫️نادي التربية ماذا يفعل بلاعبٍ موقوفٍ من ناديه بسُوء السُّلوك!!

▫️لاعب يتعارك مع جمهور الخصم ويشتبك مع أنصار ناديه ويتلاسن مع مدربه ماذا نريد به!!؟

▫️ يُخطئ العليقي إن ظن انه بضم اللاعب يحقق مكسبا إداريا أو يوجه صفعة للمريخ.

▫️المريخ أوقف اللاعب منذ فترة والمدرب أبعده من حساباته.

▫️المريخ لا يرغب في اللاعب بدليل انْه لم يفاوضه رغم ملاحقة اللاعب لمجلس المريخ.

▫️انتهاء عقد اللاعب معلومٌ لمجلس المريخ ولو كان يرغب فيه لفاوضه.

▫️الصيني لا يناسب الهلال سلوكياً ولا فنياً.

▫️بالهلال تخمة في خانة الارتكاز (بوغبا، حسين النور، صلاح عادل والشغيل)، فضلاً عن ابو عاقلة الذي تعافى والملاوي الذي اجمع الكل أنّه المحترف الأفضل، وهناك (طقة) الذي أكد بقميص التبلدي انه دوشكا جديد في صفوف الهلال.

▫️وسط هذه الزحمة في صفوف الخانة ماذا نفعل بالصيني!!؟

▫️يبدو أن السماسرة يُديرون تسجيلات الهلال.

▫️السمسار خدع العليقي وصوّر له ان ضم الصيني ضربة للمريخ ستفتح له الطريق نحو قلوب الجماهير!!

▫️على العكس تماماً ضم الصيني سيفتح على العليقي أبواب جهنم.

▫️بضم الصيني ساعد العليقي المريخ بالتخلُّص من بؤرة المشاكل.

▫️لا بد أن أبو جريشة يضحك ملء شدقيه من ورطة العليقي.

▫️انفراد العليقي بملف التسجيلات كااااارثة كبرى.

▫️حكاية اللجنة الفنية كذبة كبرى.

▫️ليس هناك فني يطلب تسجيل لاعب محلي للارتكاز.

▫️ترى من يشطب العليقي لضم الصيني؟

▫️بوغبا، صلاح، أبو عاقلة، الشغيل أم منذر؟

▫️العليقي كااااارثة الهلال.

▫️مِنّك لله.

▫️كلو من السمسار الذي لم يكفه السمسرة في لاعبي الشباب فصعد للأول!!

▫️ترى ما سر السمسار الذي يُسيطر على العليقي حتى بات المتحكم في تسجيلات الهلال حتى قبل أن يصبح عضو مجلس!!؟

💊 كبسولات

▫️حَدّدَت كاس منتصف الشهر القادم لسماع قضية الأخلاقيات.

▫️تستمع المحكمة على مدى يومين لـ(13) شاهداً من طرف النهضة، بينهم النائب العام والمراجع القومي.

▫️المراجع كشف التجاوزات المالية والنيابة حوّلت المتهممين للقضاء.

▫️(13) شاهدا من الشخصيات الاعتبارية والأسماء ذات الأهمية، بينما الموقف في الطرف الثاني غير.

▫️عطا المنان لم يجد غير الشاعر ورفيقه بعشر كريمة الذي سنعود له بالتفصيل الملل.

▫️(ماجد راس) كان ضمن شهود الاتحاد لكن تم الاستغناء عنه بعد كشفه حكاية التوقيع الذي تم تزويره!!

▫️ من الذي زوّر توقيع ماجد راس يا حلفا؟

▫️عموماً (3) اسابيع قبل الزلزال.

▫️(3) اسابيع ونقول: حباب شداد.. حباب ناس الشفافية و لا للحرامية.

صحيفة الصيحة