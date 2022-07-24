إسحق أحمد فضل الله: ومعناها





وزحام الأحـداث يجعل أسلوب الكلمة ومعناها… أسلوباً مناسباً

وكـلـمـة… خطاب حميدتي.. معناها هو..

وكلمة:: سلطة مدنية تستلم من الجيش… كما جاء في خطاب حميدتي كلمة معناها هو

وكلمة السيسي في جدة عن عدم قبول مليشيات في الوطن العربي كلمة معناها هو (ومعنى…. مليشيات عند السيسي وبايدن هو) وحديث أفورقي عن جماعات تهدد السودان حديث معناه هو مسارعة الجيش لإطفاء فتنة النيل الأزرق مسارعة معناها هو

وتقييم قحت لمسارها في الفترة الماضية حديث معناه هو والأحداث الألف كلها لا بد له من حديث لكن

…….. حميدتي يلقي خطاباً عن أن السلطة العسكرية بكل جهاتها لن تتمسك بسلطة تصنع الدماء…..

والكلمة تعني إنسحاب العسكريين من السياسة لكن الإعلان هذا أعلنه البرهان قبل أسابيع

مما يعني أن حميدتي بترديد خطاب البرهان ما يريده هو إعلان أنه لا خلاف مع الجيش

والإعلان يريد الدخول من نوافذ السيسي والأمم الأوروبية وبايدن والسعودية

ردا على جملة السيسي عن…. مليشيات….وحميدتي عند قراءته لكتاب المعضلة السودانية يجد أن مهمة الدعم السريع هي التعامل مع الفتن الداخلية وأفورقـي الذي تحدث الأسبوع الماضي عن بعض الجهات التي تريد الفتن في السودان

وثناؤه على الجيش الذي سارع بإخماد فتنة النيل الأزرق إنما كان يقول ما يقول… دون مناسبة… وعينه على حميدتي…. فهو يشعر أنه إن طار حميدتي إلى الفتنة هذه وأطفأها كسب خطوات في مشاعر المواطن السوداني… وتقييم قحت الأسبوع هذا لما فعلت في أعوامها الثلاثة وإعلان الاعتذار للناس بألف سائل عن أخطائها كان عملا يتم تحت نصيحة الجهة التي تدفع وتدفع… وتريد نفخ روح جديدة في قحت التي فقدت كل شيء وفقدان كل شيء عند قحت يكمله سكرتير حمدوك والرجل في حديثه عن عـودة لـحـمـدوك وفي تقييمه لفترة قحت الرجل الشيوعي الأصولي والذي يعمل لعودة الشيوعي ينتف شعر قحت وجلدها ولحمها…. وحمى المواقف الجديدة الآن هذه تأتي بخطاب حميدتي

لكن خطاب حميدتي لم يخطر له/ لم يخطر لمن اعده / أنه…. والحديث عن تسليم السلطة للمدنيين أنه يفجر سؤالاً…. كبيراً….

السؤال الذي يقول….. تسليم السلطة للمدنيين لكن….. المدنيين هـؤلاء…. من هـم… بالاسم..؟ والسؤال هذا يقع للبرهان في جرح…. فالرجل عند السؤال عن من هم المدنيون هؤلاء لإستلام السلطة يجد أنه يضع كل أحد في قلب معضلة لا حل لها…

فالرجل لا يستطيع تسليم السلطة للمدنيين من الأحزاب ولا هو يستطيع إختيار جماعة من أي مكان ( فإختيار البرهان لأي شخصية هو عمل يجد ألف اعتراض من ألف جهة إذ لا مقاييس هناك لتحكم بالأفضلية

وصديقنا المعلم حسن التوم من أمدرمان يبدأ الاعتراض عندها يحصل البرهان على كل شيء دون أن يرفع اصبعاً

فالبرهان سوف يظل يحكم إلى أن يتفقوا… ولا اتفاق

مما يعني…. يعني ماذا؟

ونستأنف بقية القاموس

قاموس… الكلمة ومعناها…

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

الأحد/٢٤/يوليو/٢٠٢٢