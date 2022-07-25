معتصم محمود يكتب : التمسااااااح!!





فازت مجموعة المجد بكل مقاعد مجلس الهلال.

دعم الأنصار مجموعة المجد إكراماً لسوباط لا قناعة بأن عناصر المجموعة هم الأفضل.

نقر ونعترف أن المجموعة المنافسة بها كثير من الأسماء المحترمة والتي هي أفضل من بعض عناصر مجموعة سوباط من ذلك المهندس عمار الزبير الشهير بعمار البرنس.

دخل عمار ساحة الانتخابات لوحده دون تنظيم ورغم ذلك أحرز أعلى الأصوات وبات الاحتياطي الأول.

عمار كادر مدرجات وعنصر ناشط في العمل الثقافي ومن قيادات رُوّاد النادي.

عمار لم يغتن من الهلال ولم يسمسر في لاعبي الشباب، ذلك أنه صاحب شركة معدات طبية، يعني عينو مليانة.

شخصياً تمنيت فوزه، ذلك أنه يمثل مستقبل الهلال الإداري.

أمثال عمار يستحقون التواجد في ساحة العمل التنفيذي، وعلى سوباط استيعاب الكوادر النشطة في لجان الهلال، لا سيَّما القطاع الرياضي.

في زمن مضى كان قطاع الشباب مسؤولية المتطوعين.

عدد من شباب الهلال كانوا يشرفون على فريق الشباب من مالهم الخاص.

تاريخياً، ظل قطاع الشباب والسنية خارج ميزانية النادي وللبرير تجربة ناجحة في هذا المجال.

على سوباط تخفيف العبء على خزانة النادي بإسناد قطاع الشباب والمناشط والثقافة لكوادر تُدير العمل من موارد خاصة.

خلال عهد التطبيع تضخٌّمت ميزانية الشباب حتى نافست الفريق الأول!!

فاتورة تسجيلات الشباب تجاوزت ميزانيات أندية الممتاز.

لغطٌ كثيرٌ دار حول المبالغ التي سُحبت من خزانة النادي بزعم تسجيلات الشباب!!

لا نتّهم السمسار بلهف أموال الهلال، لكنا فقط ندعو للمُقارنة بين حال وحال.

حال من جاء الهلال بالمواصلات العامة وبات الآن يمتطي الفارهات!!

بيت الإيجار تحوّل لشقق وعقارات!!

موظف يمتلك شركة ليموزين!!

أبعدوا السمسار عن القطاع.

كبسولات

هلال التبلدي خسر شكواه في ودنوباوي، لكنه استأنف القرار.

التبلدي شكى الأمراء في اللاعب قرنق، الذي لم يلعب المباراة مثار الشكوى، برغم ذلك استأنف!!

ما كان للتبلدي أن يستأنف قرار المسابقات لولا ثقته في أن قضيته مربوحة.

هناك من وعد التبلدية بحصد النقاط عبر الاستئناف رغم أن الشكوى فالصو!!

مجلس التبلدي صنيعة الاتحاد، لذا يحاول منعه من الهبوط والضحية الفهود!!

الاتحاد يقود أكبر عملية فساد بدأت بتعديل اللائحة في خواتيم الموسم.

تعديل غير أخلاقي حتى لا يهبط الوادي.

الآن العمل جارٍ لإسقاط فهود الشمال بدلاً من هلال ناجي!!

السؤال ما موقف صلاح سعيد رئيس الأمل والمساند لجماعة الاتحاد!!

سيكتب تاريخ الامل في صفحاته السوداء عن الإداري الافشل الذي دعم أعداء النادي.

فلول الاتحاد لا يريدون فريقاً يمثل أرض الأحرار، مدينة الحديد والنار.

فلول اللا وطني آفة الرياضة.

صحيفة الصيحة