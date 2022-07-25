فيديو: ماهر أبوالجوخ.. كان أبرز رموز الفشل التي قدمتها تجربة الحرية والتغيير !!





• سقطت تجربة الحرية والتغيير لأنها جاءت بمن ظنوا أنفسهم أهل الولاء والوفاء لثورتهم المزعومة ..

• دانت لهم السلطة بكاملها ..لم ينازعهم أحد في الكراسي والمناصب ..

• هل تذكرون تجربة ماهر أبوالجوخ والذين معه؟!

• تم تنصيب ماهر أبوالجوخ في عدة مواقع لكنه فشل !!

• كان ثالث ثلاثة داخل حوش التلفزيون الكبير ..شغل منصب مدير إدارة الأخبار والشؤون السياسية ..ومع هذه الوظيفة كان أبو الجوخ أحد الضيوف الراتبين في برامج التلفزيون بصفة المحلل والمتحدث السياسي بإسم الحرية والتغيير ..

• صعد أبوالجوخ لموقعه في التلفزيون لأنه كان وفياً لثورته ..يكتب بوستات علي صفحته في الفيس ..يتحدث في المنابر ودائم الحضور في التظاهرات ..

• ماهر أبو الجوخ ممثل ومتحدث ومتخصص بارع في تسويق العنتريات وشتيمة الكيزان ..

• ومع هذا كان أبرز رموز الفشل التي قدمتها تجربة الحرية والتغيير !!

• ومع هذا لايزال العضو المنتدب السابق لإدارة شركة الأندلس التي تملك قناة طيبة الفضائية ، لايزال غارقاً في وهم أهل الولاء وضرورة تقديمهم علي أهل الكفاءة في المرة القادمة !!



• من يقول لأمثال أبو الجوخ إن تجربة الحرية والتغيير البائسة لن تتكرر لأن الشعب السوداني الكريم لن يقع في فخ الاستهبال السياسي القحتي مرة أخري

عبد الماجد عبد الحميد

