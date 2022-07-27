ضبط حشيش أفغاني في الخرطوم





يؤكّد حريز استمرار إدارته في تكثيف جهود المكافحة للقضاء على المخدرات وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية الضالعة في الترويج والتوزيع.

ضبطت السلطات في السودان 205 كيلو جرام حشيش أفغاني على متن شاحنة بضاحية الخرطوم جنوب شارع الهواء قادمةٍ من بورتسودان.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الأربعاء، أنّ قوّة مشتركة من الإدارة العامة لمكافحة المخدّرات وجهاز المخابرات العامة، ألقت القبض على المتهمين.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدّرات سامي محمد حامد حريز، إنّ هذه الضبطية تجئ في إطار العمل الميداني المستمر بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة.

وأضاف” تمّ رصد هذه الشحنة بالمتابعة اللصيقة بواسطة الفريق الميداني المشترك الذي تمّ تكوينه لإنجاز هذه المهمة”.

وتابع” هذه العملية تعتبر من العمليات النوعية للإدارة والتي أسفرت عن ضبط 205 كليو جرام حشيش”.

باج نيوز