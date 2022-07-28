كترينا المرأة الوحيدة اطلق اسمها علي شارع .. هل لا توجد امرأه اخرى في السودان تتشرف بإطلاق اسمها علي شارع ؟





كافوري .. سعد قشرة .. كترينا

حي و سوق و شارع

صلاح التوم من الله

* أجانب احتضنهم السودان و أصبحوا جزءاً منه .. أطلقت أسماؤهم علي الأحياء و الأسواق و الشوارع . منهم كافوري أصبح ضاحية و من أهم معالم بحري . عزيز كافوري ولد في بيروت ١٨٧٤ وجاء الي الخرطوم ١٨٩٩ .. ساهم في تأهيل العاصمة بعد خراب الحرب .. شيد المنازل و استورد مواد البناء و زرع القطن و القمح و ربى ماشية الحليب .. توفي ١٩٤٢



* اذا كان كافوري اشهر حي سعد قشرة اشهر سوق ولا يوجد سوق غيره يحمل اسم انسان حسب علمي . سعد صالح محمد ( سعد قشرة ) جاء من اليمن محافظة زمار ١٩٣٦ عاش في بحري و تجنس وكان له دكان في منطقة الختمية .. جاء لقب ( قشرة ) من اهله في اليمن في ( قشر البن ) .



* كترينا المرأة الوحيدة – حسب علمي – اطلق اسمها علي شارع .. هل لا توجد امرأه اخرى في السودان تتشرف بإطلاق اسمها علي شارع ؟ كترينا كاكوس ولدت بسواكن من أب يوناني و ام قبطية تزوجت ألييكس بابا ديلبس من أب يوناني و ام سودانية من شرق السودان كان يعمل مديراً للجمارك و ترك العمل عندما اصيب بالعمى فانتقلت كترينا مع زوجها و أبنائها الي الخرطوم و استأجرت دكاناً صغيراً و منحت قطعة أرض بالخرطوم ٢ وكان باب منزلها مفتوحاً طوال اليوم لعابري السبيل تطعمهم و يغسل بائعو اللبن قدورهم داخل منزلها و كانت تشتري الثور و تنحره بجامع الخليفة للمساكين و توزع عليهم اثواب الدمورية .. توفيت ١٩٨٣

صلاح التوم من الله

