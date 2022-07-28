هنادي الصديق تكتب: فتح شهية





إستمرار أحداث العنف التي تشهدها الساحة السودانية عموماً والعاصمة الخرطوم تحديداً لن تتوقف في ظل حالة السيولة الأمنية التي تعيشها البلاد، وحالة اللا دولة وما يترتب عليها من تداعيات. وما حدث في موكب الحرية والتغيير بباشدار أمس الأول، والذي جاء تحت عنوان (السودان الوطن الواحد) أكبر دليل على إستمرار ما يُحاك ضد الثورة والسعي بقوة لإحداث الشقاق بين مكوناتها، فمن أشعل فتيل الفتنة القبلية في النيل الأزرق وكسلا وغيرها من ولايات، هو نفسه الذي سعى لإفشال موكب باشدار، فمن أين للثوار بقنابل الغاز المسيل للدموع والمسدسات التي كان يحملها (المعتدين)؟ إلا إن حدث إختراقا في صفوف (بعض) لجان المقاومة والجميع يعلم سعي الإنقلابيين لشراء ذمم بعض الثوار إبان إعتصام القصر وإستخدامهم لتجميل وجه الإنقلاب الكالح بخلق لجان مقاومة موازية للجان الثورية الحقيقية والتي تم كشفها وتعريتها في حينها. الدروس المستفادة من هذه الحادثة كثيرة ولكن أهمها من وجهة نظري هي أن مثل هذه الأفعال الصبيانية يفترض أن تكون خطوة في طريق وحدة قوى الثورة المتناحرة ولعل بيانات الأمس سارت في ذات الإتجاه خاصة بيان (مركزي الحرية والتغيير) الذي فيه من الذكاء السياسي ما أسقط كافة حيل الإنقلابيين في خلق الفتنة بينهم وبين لجان المقاومة، رغم أن بيان مقاومة الديوم الشرقية خرج قبل يوم واحد فقط من الموكب مؤكدا أنه لن يدعم هذا الموكب مناشدا عضويته بعدم المشاركة فيه، وهو البيان الذي فتح شهية الإنقلابيين ومنحهم الفرصة لتخريب الموكب وخلق فتنة جديدة بين الحرية والتغيير ولجان المقاومة. الآن الفرصة سانحة لكافة لجان المقاومة وبقية قوى الثورة الحية الرافضة لوجود الحرية والتغيير و(الأحزاب) المناهضة للإنقلاب في مستقبل السودان السياسي خاصة الفترة الإنتقالية، ليتذكروا أن الحرية والتغيير بأحزابها التي يرفضونها اليوم، ظلت حاضرة في كافة المواكب التي خرجت منذ صبيحة 25 أكتوبر حتى آخر موكب، لم تتخلف عن أي موكب دعت له لجان المقاومة سواء المؤيدة أو الرافضة لوجود الحرية والتغيير. وعليهم أن يتذكروا ان غالبية الكوادر الطبية المتواجدة في جميع المواكب بجميع أنحاء السودان وبالعاصمة ولمدة 9 أشهر كاملة منذ الإنقلاب حتى اليوم، هي كوادر تتبع للحرية والتغيير ظلت معظم هذه الكوادر تقدم خدماتها للمصابين في المواكب وتسعفهم دون كلل او ملل، بل تفتح لهم المشافي والصيدليات والمنازل لإنقاذ المصابين منهم وتقديم كافة الخدمات للثوار دون مزايدة. مركزي الحرية والتغيير (بأحزابه) ظل يقدم السند والدعم القانوني للثوار بتواجد كوادره الممثلة في (محامو الطوارئ) بإستمرار داخل المواكب مراقبين حالات الإعتقال التي تطال الثوار، لا يفرقون بين هذا لجان مقاومة وذاك عضو حزب، مهرولين بين أقسام الشرطة والسجون متفقدين أحوال المعتقلين، وآخرين يهرولون لجمع تبرعات (الضمانات) لإطلاق سراح الثوار دون كلل او ملل، وفي الغالب معظم أموال هذه الضمانات تأتي تبرعات من عضوية الأحزاب وبعض الخيرين. الحرية والتغيير متواجدة في قلب الشارع جنبا إلى جنب مع لجان المقاومة، لم تتأخر يوما عن موكب او فعالية للجان المقاومة او أيا من قوى الثورة الحية إلا تلك الرافضة لتواجدها، لذا فالخلاف لا مجال له بين هذه المكونات لأنه يطيل في عمر الإنقلاب ويمنح قادته ومؤيديه المزيد من الفرص للتمدد وبسط نفوذهم في البلاد والتضييق على الشعب. الخلاف المستمر بين مكونات الثورة من شأنه إظهار المدنيين بوضعية غير مقبولة أمام المجتمع الدولي الداعم للثورة، وستترسخ الصورة الذهنية التي نخشاها، بأن المدنيين لن يكونوا بأفضل حالا من العسكر بخلافاتهم المستمرة وعدم إتفاقهم على حكومة مدنية مؤقتة، الأمر الذي يمكن أن يأت بنتائج عكسية على العملية السياسية لن تكون في صالح المدنيين بأي حال، فالدول من حولنا لن تقبل بإستمرار الفوضى، لأن وضعية السودان وموقعه بين دول القارة والمنطقة بخاصة موقعه على البحر الأحمر المتنازع حوله بين المعسكر الروسي والامريكي ربما يقلب الطاولة على رؤوس الجميع، والسياسة لعبة مصالح (اليوم معك) وغدا عليك. لذا الوحدة أولا وثانيا وأخير. # الثورة- ثورة- شعب # السلطة – سلطة – شعب # العسكر – للثكنات # الجنجويد – ينحل # السودان – أولاً

صحيفة الجريدة