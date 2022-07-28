الخرطوم..سرعة زائدة ووفاة في حادث وإلقاء القبض على المتهم





تمّ حجز العربة والمعروضات برئاسة الشعبة لتكملة الإجراءات القانونية.

أعلنت شرطة مرور الخرطوم، عن إيقاف متهم ارتكب حادث مروري بمنطقة سوبا، تسبّب في وفاة أحد الأشخاص.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الخميس، أنّ فرعية مباحث مرور الخرطوم، أوقفت المتهم الذي كان يقود عربة صالون كورولا برفقه أصدقائه متجاوزًا السرعة القانونية، مما نتج عنه وفاة أحد الأشخاص بسوبا المحطة جنوب الخرطوم.

وأوضح أنّ تفاصيل الحادثة، تعود إلى أنّ هناك مجموعة من الشباب يقودون عربة صالون يسيرون بسرعةٍ غير قانونية فى طريق عودتهم من حفل بإحدى المزارع بمنطقة سوبا (المحورية ) ووقع الحادث بسوبا المحطة ولاذوا بالفرار.

باج نيوز