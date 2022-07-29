



• تصريحات حميدتي من الجنينة خصم عليه ..الرجل يتنصل من المسؤولية الجماعية بطريقة غريبة ..

• حميدتي شريك أصيل في كل التدهور الذي عاشته وتعيشه بلادنا ..

• يقول الرجل إنه يقوم بدوره علي أكمل وجه ..ونقول له : لا فائدة من قيامك بواجبك علي أكمل وجه إن ظللت تنتقد الذين تعمل معهم وتسعي في كل مرة للهروب من أمانة العمل العام ..

• سيخسر حميدتي كثيراً بتصريحاته هذه ..تصريحات ستزيد مسافة سؤ التفاهم بينه والجالسين في القصر الجمهوري ..

• مالم ينتبه له حميدتي أن أمور عامة المواطنين في الخرطوم تمضي علي أكمل وجه ..لن يشعر المواطنون بغياب نائب رئيس مجلس السيادة ..ولن يتأسفوا كثيراً إن غادر دقلو موقعه الحالي ..

• المطلوب من حميدتي والذين معه تحديد مايريده الرجل خلال المرحلة الحالية ..هل يريد الضغط علي البرهان وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية الأخري لتحقيق مطالبه وأهدافه الخاصة ، أم يريد ترتيب الأوضاع في دارفور تمهيداً للخروج النهائي من مسرح عبثي كان حميدتي أبرز الفاعلين والممثلين علي خشبته !!

عبد الماجد عبد الحميد

