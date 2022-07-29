📌 بماذا تميزت ثلاث سنوات من حكم قحت (2019 الى 2022)؟





📌 بماذا تميزت ثلاث سنوات من حكم #قحت (٢٠١٩ الى ٢٠٢٢)؟

تميز حكم قحت بميزات عديدة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

١/ أبطلت المحكمة العليا، كل قراراتها ضد خصومها السياسيين.

٢/ أرجعت المحكمة العليا، كل المفصولين عن العمل بواسطتها.

٣/ كسب الشاكون، كل البلاغات ضدها بواسطة المحاكم.

٤/ أدانت الاتحادات الدولي للنقابات، والعربي، والأفريقي، حلها للنقابات السودانية.

٥/ انتشرت صفوف #الخبز و #البنزين و #الغاز وشراء الأدوية، بين المواطنين، وتطاولت الصفوف والازمات لفترات زمنية طويلة. وأذاقت الشعب خلالها الإذلال والإهانة والإرهاق.

٦/ مات المواطنون بالجملة، وهم يتنقلون بين المستشفيات المغلقة في وجوههم، بحثا عن علاج ولكن دون جدوى.

٧/ اتسم عهدها بالكذب والتضليل. (64 مليار دولار، 100 مليار دولار، نشتتها في الصرافات والناس تتزوج …الج).

٨/ اتسم عهدها بنشر الأحلام الوردية الكاذبة لتضليل الشباب، (جاتك كفاءات يا وطن، أي يوم بنتأخر فيهو عن استلام الحكم، الكهرباء بتقطع، أي يوم بنتأخر فيهو الموية بتقطع، أي يوم بنتأخر فيهو بيزيد في رهق الناس … الخ).

٩/ اتسم عهدها بنشر خطاب الكراهية. (أي كوز ندوسو دوس. حنفصلهم ولو كانت اجراءات تعينهم سليمة. حنزفهم الى المقابر. ح يصرخون. أنت أكتب التقرير وقدم الاتهامات ضد زملائك وضد جيرانك والدليل ما عليك … الخ).

١٠/ اتسم عهدها بتبني أهداف المتمردين والحرب ضد مؤسسات الدولة. تفكيك الجيش، الشرطة، الأمن، القضاء، إغلاق المحكمة الدستورية.

١١/ اتسم عهدها بالعمل ضد قيم وموروثات وعادات وعقيدة السودانيين. (العلمانية. تغيير قوانين الاسرة. تغيير المناهج. حرية المثلية. ضد الأبوية … الخ).

١٢/ تميز حكم قحت بالجهر بالعمالة للأجنبي. تصريح الناطق الرسمي جعفر بالذهاب سفارة سفارة. تصريح عمر قمر الدين بدوره في العقوبات. تلقي رئيس الوزراء حمدوك وطاقم مكتبه للأموال والمرتبات من الاتحاد الأوروبي، عمل وزير العدل مع المنظمات الامريكية وتوقيعه في السفارة الامريكية على وثيقة الديانة الابراهيمية، لجوء وزير الدولة الاعلام السفير د. الرشيد سعيد الى السفارة الفرنسية … الخ. استجلاب د. #حمدوك لبعثة الوصاية الدولية طوعا واختيارا وبمبادره سرية منه باسم حكومة السودان.

١٣/ استخدام النيابة كأداة للبلطجة ضد الخصوم السياسيين. بلاغ غندور نموذجا. ثم موت عدد من المساجين بسبب حرمانهم من العلاج والتعنت في معاملتهم حتى الموت. وجود يومينين تحري في بلاغ واحد… الخ.

١٤/ اتسم عهدها بارتافع جنوني غير مسبوق للأسعار (٣٠٠ ضعف), وللتضخم من ٦٠٪ الى ٥٧٠٪ والى انهيار لقيمة الجنية مقابل الدولار من ٦٠ الى ٥٧٠ جنيه للدولار الواحد.

١٥/ اتسم عهدها بوقف جميع مشاريع التنمية. لم يتم افتتاح أي مشروع تنموي خلال ٣ سنوات.

١٦/ اتسم عهدها بتكدس الدفعات الدراسية للطلاب في نفس الفصل. ثلاث دفعات في فصل واحد. اذ لم ينتقل الطلاب من مراحل تعليمهم الى المرحلة التالية خلال ٣ سنوات.

١٧/ اتسم عهدها بانتشار ظاهرة السلب والنهب والسطو على المنازل، وعصابات البلطجة والقتل في شوارع العاصمة والمدن.

١٨/ اتسم عهدها بخروج كل المستثمرين العرب والأجانب لمشاريعهم القديمة ورؤس أموالهم. وإحجام رأس المال الوطني عن الدخول في اي مشاربع استثمارية جديده.

١٩/ اتسم عهدها بانهيار تام لجميع الخدمات، وللبنى التحتية، وانهيار كامل وشلل في الخدمه المدنيه وانهيار مؤسسات الدوله.

٢٠/ انتشار العنف القبلي في جميع ولايات #السودان ، بين معظم القبائل التي كانت متعايشة ومتصالحة. #شرق_السودان، #كسلا ، #القضارف ، جميع ولايات #دارفور ، ولايات #كردفان .

٢١/ تحول #لجان_المقاومة الى الية لتعطيل عمل الدولة ومصالح المواطنين، وذلك بتتريس الشوارع واغلاقها واقامة المظاهرات العبثية باستمرار، وانتشار ظاهرة حبوب الهلوسة والمخدرات والخرشة بين المتظاهرين والمتظاهرات واستخدام الاطفال بين أعمار ٨ الى ١٢ الى ١٦ عام في تأجيج المظاهرات، واقتلاع أعمدة الإنارة وطوب الانترلوك وغيره.

٢٢/ اتسم عهدها بسطوة أحزاب أقلية على الحكم المباشر وغير المباشر والسيطرة على مؤسساته والتهرب من الإنتخابات.

خاتمة:

بالله عليكم، كيف تتوقعون النتائج اذا كانت هذه هي الأفعال؟ ماذا يريد اليسار أن يفعله بالمجتمع والدولة، من خلال هذا البرنامج؟

بقلم د. محمد عثمان عوض الله

يوليو ٢٠٢٢