الCNN.. سقطة مهنية.. الذهب المهرّب من السودان





الCNN.. سقطة مهنية

تقرير نعمة الباقر على الCNN مادة سياسية دعائية وليست ما نعرفه عن التقارير الاستقصائية المحكمة التي يمكن أخذها بجدية. أحكام مسبقة وإحالات إلى مراجع تثير السخرية.. صفحات فيسبوك.

لذلك أنتهى التقرير-الذي تم الترويج له على نطاق واسع- إلى منشور سياسي موجه.

مثلاً خلُصَ التقرير، بعد سلسلة من الإفادات الضعيفة، إلى أن قيمة الذهب المهرّب من السودان تبلغ 13.4 مليار دولار سنوياً وهذا المبلغ يساوي 270 طن سنويا في حين أن متوسط إنتاج السودان يبلغ 83.8 طن سنوياً ويقع السودان في المرتبة ال15 في قائمة الدول المنتجة للذهب في العالم. الصين الأولى في رأس القائمة تنتج 368.3 طن(مرفق الجدول). العام الماضي كان انتاج السودان الرسمي 30 طن، وبالتالي فإن القول بتهريب 270 طن سنوياً هو ضرب من الخيال خاصة وإن إنتاج الذهب في السنوات الأخيرة تأثر سلباً بارتفاع مدخلات الإنتاج وأثر على صعيد التعدين الأهلي وهو القطاع الذي ينتج معظم ذهب السودان.

يوجد تهريب نعم ومرفوض ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لوقفه، ولكن تقرير نعمة الباقر في CNN لم يكن مهموماً إلا بالقدر الذي يثبت تورط السودان في دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا وبالتالي استعداء دوائر الحكم في أمريكا أوروبا ضد السودان.

التقرير يحتشد بأرقام خيالية لا تنطلي على “دهابي” صغير في قفار العبيدية، لكن ال13.4 مليار رقم مغري وينفع للنضال على أي حال.

محمد المبروك