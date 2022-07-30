طرائف وعجائب الإحتجاجات وقفل الشوارع في السودان





كنا مسافرين الفاشر قبل عام تقريباً عبر طريق الإنقاذ الغربي وقبيل مدينة النهود كانت هناك إحتجاجات وقفل الطريق القومي ومنع كل المسافرين من العبور وإيقاف البصات السفرية التي تراصت علي طول الطريق بالمئات المئات ..

بعض العربات تركت الطريق القومي وحاولوا العبور عبر بعض القري في الطريق الرملي ولكن تخيلوا ماذا حدث ؟

*المتظاهرين يمتلكون المواتر والعصي وبعضهم يمتلك السلاح فقاموا بمطاردة العربات التي اتخذت طرق بديلة والقبض عليهم وإعادتهم إجباراً للطريق القومي المقفول*

▪︎ هذه واحدة من المظاهر السالبة في شكل التعبير في البلاد بحيث أن المتظاهر يتظاهر ضد المواطن وليس ضد الحكومة ، يعطل مصالح المواطن ولن تضرر الحكومة .

*إبراهيم بقال*

