شاهد بالفيديو.. سكان حي العمارات بالخرطوم يشنون حملة جديدة على أوكار (الجنبات) ويطردون روادها





شن سكان حي العمارات بالخرطوم حملة جديدة مساء أمس الجمعة على أصحاب الكافيهات و(الجنبات) وطردوا روادها، وفق ما نفلت كوش نيوز.

وكان سكان حى العمارات بالخرطوم، قد طالبوا باغلاق كافة الجنبات و الكافيهات المنتشرة فى الحى وعددها يتجاوز ال(60)جنبة وقالوا ان الجنبات الموجودة داخل مبانى سكنية مستاجرة سببت لهم ازعاجا عاما وانها تشكل خطرا حقيقيا للأسر والاطفال.



ورفعوا شعارات العمارات منطقة حرة والجنبة تطلع برة واعتبروا الجنبات اوكارا لكل مخالفات القانون.

الخرطوم: (كوش نيوز)