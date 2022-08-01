نجاح عملية فصل توأمين سياميين بواسطة تيم طبي وطني بمستشفى في السودان





شهد مستشفى الرباط الجامعي (مجمع عمليات عمر ساوي) اليوم إجراء عملية معقدة تمثلت في فصل توأمين سياميين (بنتين) عبر تيم طبي متخصص بقيادة العقيد شرطة طبيب عصام أحمد عبدالجليل (السنجك) والدكتور سامي عبدالدائم والدكتور سامي سورج والدكتور أبوبكر ودكتور علي ودكتور أحمد عبدالعال ودكتورة شيماء عربي وطاقمهم المعاون من جراحة الاطفال والتخدير وجراحة التجميل وجراحة الكبد.

يذكر أن الأب مصعب الصديق احمد منصور والأم مفيدة يوسف إبراهيم هما والدا التوائم (بنات) من ولاية الجزيرة.

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