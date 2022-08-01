حسين خوجلي يكتب: (قصة قصيرة)





وخزة المساء

(قصة قصيرة)

وقع تحت يديّ الحوار الساخر الذي أُجري مع الصحفي الساخر جداً الطريفي عثمان الضو الشهير ( بالطريفي زول نصيحة )، وقد سألوه عن علاقة نشطاء قحط بحركة ١١ ابريل، صمت برهة حتى ظنه الصحفي الشاب أنه لن يجيب على السؤال، واخيراً انفرجت أساريره بالإجابة التالية ( إن علاقتهم بالحركة تماثل تماماً علاقة محمد احمد المسكين بالمطعم الراقي الموجود في قلب الخرطوم وقد سأل النادل والذي هرع لخدمته بلهفة هل تقدمون شوربة الحمام ؟ وطبقا من الكستليتة ؟ كان النادل يجيبه عند كل سؤال بنعم . وظل يواصل أسئلته، وهل لديكم مشويات بحرية ؟ وهل تقدمون كتحلية طبقاً من الفاكهة، ومعها أم علي ؟ وبعد أن انتهى من أسئلته المترفة فوجيء النادل بإجابة وقعت عليه كالصاعقة، (طيب لو سمحت بالله ادينا واحد فول سادة وعيشة زيادة .. !!)

حسين خوجلي