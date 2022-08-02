ضبط كميات كبيرة من المخدرات بكسلا





ضبطت قوة من إدارة مكافحة المخدرات بولاية كسلا كمية كبيرة من المخدرات بانواع مختلفة تتمثل في ” شبو” ،”حشبش. افغاني”، (25) الف حبة فراولة مخدرة،

وتقدر قيمة المضبوطات بنحو (80) مليون جنيه إضافة إلى مبلغ مليار جنيه نقداً و(2) “طبنجة”.

وتمت الضبطية بعد توفر معلومات تحرك على إثرها تيم من مكافحة المخدرات وتمت مداهمة الموقع بالسوق الشعبي كسلا ليتم توقيف متهمة فيما لاذ متهم بالفرار، وتم فتح بلاغ بالقسم الاوسط تحت المادة (15/أ) إتجار بالمخدرات وإخضاعها للتحري توطئة لتقديمها للعدالة.

ووقف ممثل مدير شرطة ولاية كسلا العميد محمد حامد على الضبطية، وأكد ممثل مدير شرطة كسلا خلال مخاطبته لمنسوبي مكافحة المخدرات دعم شرطة الولاية لهم ولكل الإدارات الشرطية المتخصصة للاضطلاع بواجباتهم في القضاء على الجريمة والحفاظ علي الأمن والاستقرار وحماية الشباب والمجتمع من كل المهددات الأمنية والظواهر السالبة.

صحيفة الصيحة