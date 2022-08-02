السجن والإبعاد لآسيويين وأفريقي بتهمتي النصب والاحتيال وغسل الأموال





قضت محكمة جنايات عجمان بالسجن 7 سنوات و6 أشهر على المتهمين كل من (ف، ح) آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 39 عاماً، و(ب، ك) أفريقي الجنسية يبلغ من العمر 32 عاماً، و(م، ف) آسيوي الجنسية، كما ألزمتهم المحكمة بدفع غرامة للمجني عليه تعادل قيمة المال الذي أخذ منه وذلك بقيامهم بالنصب والاحتيال عبر الهاتف على شخص آسيوي الجنسية واستولوا منه على مبلغ 7800 درهم، بطرق احتيالية وانتحال شخصية الغير، وكذلك عن تهمة غسل الأموال.

وتعود تفاصيل القضية لقيام المتهمين بالاستيلاء لأنفسهم على مبلغ وقدره سبعة آلاف وثمانمائة درهم والمملوك للمجني عليه شخص آسيوي الجنسية وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وانتحال صفة الغير، بأن أوهموه أنهم من موظفي أحد البنوك العاملة في الدولة ،وأن حسابه لدى البنك بحاجة إلى تحديث وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه، مما حمله على تسليمهم صورة هويته وبطاقته الائتمانية بناء على طلبهم، واستخدموها في الاستيلاء على المبلغ النقدي عبر الدخول على نظام المعلومات الإلكتروني الخاص بالبنك، حيث ورد اتصال عن طريق الهاتف للمجني عليه من هاتف المتهم الأول وطلب منه تحديث بياناته المصرفية وإرسال صورة من بطاقة الصراف الآلي الخاصة به للمتحدث عبر الواتساب، ثم إرسال الرمز الذي سيصله، فقام بإرسال صورة البطاقة والرمز الذي ورد إليه، ثم تبين له خصم مبلغ من حسابه وتم تحويله إلى حساب آخر.

البيان