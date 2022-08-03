



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2022م

صحيفة السوداني:

– البرهان ينفي نِيّة المكون العسكري اختيار رئيس للوزراء.. ويتسلّم رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل…

– البرهان يوجه السفراء المغادرين إلى مقار عملهم بالخارج ببذل الجهد من أجل تحقيق مصالح البلاد العليا

– “حميدتي”: الدنيا لا قيمة لها ودار ممر وليست دار مقر، ولا تستحق أن يقتل مسلماً أخاه…

– الترويكا: فقط حكومة انتقالية بقيادة مدنية وجدول زمني واضح وواقعي للانتخابات يمكن أن يضع البلاد على طريق التعافي

– الخرطوم وجوبا تبحثان اتفاقًا جديدًا للنفط

– الجمارك: لم يعد هناك ما يُسمّى بـ(الدولار الجمركي)

– وفاة 3 مواطنين بغرق لنش بالفشقة الكبرى في نهر العطبراوي

– الصحة ترفع حالة التأهب وتؤكد خلو الخرطوم من “جدري القرود”

– وزارة الصحة ترفع جميع الاشتراطات والضوابط الصحية للدخول إلى السودان

– صحة غرب دارفور تكشف لـ( السُّوداني ) الوضع الصحي لمصاب جدري القرود

– غرفة الصادر: توقف وشلل تام للصادرات الزراعية

– البجا: نحمل مناديب الخرطوم مسؤولية فشل حل الأزمة

– (45) ترليون من البنك الزراعي لتمويل الموسم الزراعي

– وزير الداخلية يشيد بإنجاز الشرطة الأمنية بضبطها (150) ألفاً من الحبوب المخدرة

– نادي المريخ يتقدم بالشكر للمهاجم النيجيري توني ايدجوماري على الفترة التي قضاها مع الفريق وانتهاء عقده مع الفريق، ويتمنى له التوفيق في مشواره الرياضي

صحيفة أخبار اليوم:

– البرهان ينفي الانباء حول اتجاه المكون العسكري لتعيين رئيس للوزراء

– اخبار اليوم تنشر نص بيان وزارة المعادن للرد حول تقرير (CNN) المثير للجدل

– عودة التيار الكهربائي للدمازين

– عاصم البلال الطيب: حميدتي والقاش الكارب

صحيفة الوطن:

– البرهان ينفي إتجاه المكون العسكري لتكوين حكومة

– الصحة تلغي كافة قيود “كرونا” الخاصة بدخول البلاد

– مبارك الفاضل : الحرية و التغيير سبب سيطرة المكون العسكري

– الوطن تكشف تفاصيل ملاك أسهم تاركو

صحيفة النيل الدولية:

– السودان يعلن مقاضاة محطة أميركية بثت تحقيقاً عن تهريب الذهب

– البرهان ينفي اتجاه الجيش لتعيين رئيس وزراء

– الصحة تلغي جميع القيود المفروضة على الدخول للسودان

– وفاة ثلاثة مواطنين بغرق لنش بالفشقة الكبرى علي نهر العطبراوي

الخرطوم: (كوش نيوز)