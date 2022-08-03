أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2022م
صحيفة السوداني:
– البرهان ينفي نِيّة المكون العسكري اختيار رئيس للوزراء.. ويتسلّم رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل…
– البرهان يوجه السفراء المغادرين إلى مقار عملهم بالخارج ببذل الجهد من أجل تحقيق مصالح البلاد العليا
– “حميدتي”: الدنيا لا قيمة لها ودار ممر وليست دار مقر، ولا تستحق أن يقتل مسلماً أخاه…
– الترويكا: فقط حكومة انتقالية بقيادة مدنية وجدول زمني واضح وواقعي للانتخابات يمكن أن يضع البلاد على طريق التعافي
– الخرطوم وجوبا تبحثان اتفاقًا جديدًا للنفط
– الجمارك: لم يعد هناك ما يُسمّى بـ(الدولار الجمركي)
– وفاة 3 مواطنين بغرق لنش بالفشقة الكبرى في نهر العطبراوي
– الصحة ترفع حالة التأهب وتؤكد خلو الخرطوم من “جدري القرود”
– وزارة الصحة ترفع جميع الاشتراطات والضوابط الصحية للدخول إلى السودان
– صحة غرب دارفور تكشف لـ( السُّوداني ) الوضع الصحي لمصاب جدري القرود
– غرفة الصادر: توقف وشلل تام للصادرات الزراعية
– البجا: نحمل مناديب الخرطوم مسؤولية فشل حل الأزمة
– (45) ترليون من البنك الزراعي لتمويل الموسم الزراعي
– وزير الداخلية يشيد بإنجاز الشرطة الأمنية بضبطها (150) ألفاً من الحبوب المخدرة
– نادي المريخ يتقدم بالشكر للمهاجم النيجيري توني ايدجوماري على الفترة التي قضاها مع الفريق وانتهاء عقده مع الفريق، ويتمنى له التوفيق في مشواره الرياضي
صحيفة أخبار اليوم:
– البرهان ينفي الانباء حول اتجاه المكون العسكري لتعيين رئيس للوزراء
– اخبار اليوم تنشر نص بيان وزارة المعادن للرد حول تقرير (CNN) المثير للجدل
– عودة التيار الكهربائي للدمازين
– عاصم البلال الطيب: حميدتي والقاش الكارب
صحيفة الوطن:
– البرهان ينفي إتجاه المكون العسكري لتكوين حكومة
– الصحة تلغي كافة قيود “كرونا” الخاصة بدخول البلاد
– مبارك الفاضل : الحرية و التغيير سبب سيطرة المكون العسكري
– الوطن تكشف تفاصيل ملاك أسهم تاركو
صحيفة النيل الدولية:
– السودان يعلن مقاضاة محطة أميركية بثت تحقيقاً عن تهريب الذهب
– البرهان ينفي اتجاه الجيش لتعيين رئيس وزراء
– الصحة تلغي جميع القيود المفروضة على الدخول للسودان
– وفاة ثلاثة مواطنين بغرق لنش بالفشقة الكبرى علي نهر العطبراوي
الخرطوم: (كوش نيوز)