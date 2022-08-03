هرّبوا 179 كيلو جرام مخدرات بحرا.. الحكم بإعدام 3 إيرانيين في الكويت





قضت محكمة كويتية، بالإعدام شنقا على 3 إيرانيين اعترفوا بجلب 179 كيلوجرام مخدرات إلى البلاد.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمد الملا، بعد إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، عقب القبض عليهم.

كانت إدارة خفر السواحل قد ألقت القبض على المتهمين لقيامهم بتهريب 10 كيلوجرامات من مادتي الحشيش والهيروين المخدرتين.

كما ضُبط بحوزتهم نحو 169 كيلو جرام من مادة الشابو المؤثرة عقليا، من خلال إدخالها عبر المياه الإقليمية الكويتية، وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية.

العربيه نت