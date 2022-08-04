الغالي شقيفات يكتب : فرق الحصاحيصا الرياضية





انتظمت في الأيام الماضية مباريات للفرق الرياضية بمحلية الحصاحيصا الكبرى، بحضور رسمي وشعبي مشهود، ونقلت وكالة السودان للأنباء خبر الفعاليات، حيث أكد القطب الرياضي إبراهيم آدم خاطر بمنطقة طابت الشيخ عبد المحمود بمحلية الحصاحيصا على أهمية دور الشباب في نهضة وتنمية السودان ورتق النسيج الاجتماعي، وقال وفقاً لـ”سونا”، إن الرياضة جسرٌ للتعاون والإخاء والتواصل ووسيلة لنهضة الشعوب، ودعا الدولة للاهتمام بالملاعب وتأهيل الميادين ورفع قدرة الشباب في مُختلف المجالات لبناء سودان يسع الجميع، وأضاف نزار حسن ممثل الاتحاد أن تكريم فريق العباسية تقلي تكريمٌ لكل الرياضيين.

من جانبه، اكد الأستاذ عبد القدوس اللحميات نائب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بطابت، دعم برامج الشباب والوقوف بجانبهم باعتبارهم ركيزة المجتمع، وبرأيي هذه المباريات والنشاط الرياضي أحدث حراكاً كبيراً على مستوى ولاية الجزيرة، وقد شاهدت الصور وتابعت بعض النشاط وهو فعلاً عمل يسهم في بناء النسيج الاجتماعي وقد تشاهد في صور اللاعبين التنوع الثقافي والاجتماعي ونشاط وهمة القطب الرياضي إبراهيم آدم خاطر الذي يضحي بوقته وجهده وماله في سبيل إنجاح الفرق الرياضية في ولاية الجزيرة، وقد أخرج الاحتفالات الرياضية والمباريات بصورة ممتازة كما تابعناه من البُعد وحديثه جميل ويساهم في بناء النسيج الاجتماعي الذي يحتاجه السودان والرياضة هي أيضاً من العناصر التمكينية المُهمّة للتنمية المستدامة.

ونعترف بالمُساهمة المتعاظمة التي تضطلع بها الرياضة في تحقيق التنمية والسلام، بالنظر إلى دورها في تشجيع التسامح والاحترام ومُساهمتها في تمكين المرأة والشباب والأفراد والمُجتمعات وفي بلوغ الأهداف المنشودة في مجالات الصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي.

ولطالما يقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام بالتقريب بين البشر عن طريق الرياضة ودعم مبادرات تسخير الرياضة لأغراض السلام، بدءاً من المُناسبات الرياضية الضخمة إلى الأنشطة الشعبية فعلى حكومة الجزيرة أيضاً واجب للقيام به تجاه هذه الفرق الناشطة، والمركز أيضاً عبر وزارة الشباب والرياضة مطالب بدعم فرق الحصاحيصا وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وقوات الدعم السريع التي وصلت اسهاماتها ومساعدتها لكل مكان، أخيرا كل الدعم لفرق الحصاحيصا التي تُساهم بأناسها الرياضيين في رتق النسيج الاجتماعي وتحية خاصة للقطب الرياضي الكبير إبراهيم آدم خاطر.

صحيفة الصيحة